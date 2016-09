Jugendlicher (15) war der Brandstifter von Marseille

Geständnis abgelegt

Der Junge gab an, mit Feuer gespielt zu haben. Dass daraus eine solche Katastrophe werden würde, habe er nicht bedacht.

Marseille - Nach einem schweren Waldbrand bei Marseille hat die Polizei Medienberichten zufolge einen Jugendlichen als Brandstifter ausgemacht.

Der 15-Jährige habe gestanden, das Feuer gelegt zu haben, berichtete die französische Regionalzeitung „La Provence“ am Samstag. Der Jugendliche aus Marseille sei am Freitag in Gewahrsam genommen und verhört worden. Der Nachrichtenagentur AFP zufolge erklärte er, dass er „gespielt“ und nicht daran gedacht habe, eine solche Katastrophe auszulösen. Das Feuer hatte Anfang September 390 Hektar Wald im Calanques-Gebiet südöstlich der Mittelmeermetropole zerstört. Das sind fast vier Quadratkilometer. Verletzt wurde niemand.

dpa