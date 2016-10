China schickt zwei Taikonauten ins Weltall

Zu Raumlabor im Orbit

Jiuquan - China hat ein Raumschiff mit zwei Taikonauten zu seinem Raumlabor im Orbit geschickt. Die Raumfahrer Jing Haipeng und Chen Dong hoben am Montagmorgen in einer Shenzou-11-Rakete von der Satellitenstartrampe Jiuquan in der Wüste Gobi ab.

Das teilte die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua mit. Nach zwei Tagen sollen sie das Raumlabor Tiangong-2 erreichen, das seit September um die Erde kreist.

Die beiden Männer sollen 30 Tage im dem Raumlabor bleiben - die bisher längste Zeit für chinesische Astronauten im All. Jing, der bereits zwei Mal im All war, leitet die Mission und wird seinen 50. Geburtstag im Orbit feiern. Gemeinsam mit Chen soll er Experimente zu Reparaturarbeiten im All und naturwissenschaftliche Versuche unternehmen. "Obwohl der Job fordernd, riskant und gefährlich ist, gibt es nicht, was ich lieber tun würde", sagte Chen vor der Abreise.

Um gegenüber den USA und Europa aufzuholen, steckt die Volksrepublik Milliardensummen in ihr vom Militär kontrolliertes Raumfahrtprojekt. Ziel ist es, bis zum Jahr 2022 eine eigene bemannte Raumstation aufzubauen. Präsident Xi Jinping schickte laut Xinhua am Montag ein Glückwunschschreiben an die Raumfahrtmission, in der er sie aufrief, noch "größere Schritte" im All zu unternehmen, um China zu einer "Raumfahrtmacht" zu machen.

