Brandsätze auf türkisches Café in Essen geschleudert

Ein Gast wird verletzt

+ © dpa Völlig zerstört sind die Fensterscheiben des Cafés. © dpa

Essen - Auf ein türkisches Café in Essen sind Brandsätze geworfen worden. "Ein Gast des Lokals wurde verletzt", sagte ein Sprecher der Polizei. Noch ist unklar, wer dahinter steckt.

Die Täter flüchteten nach der Attacke am späten Freitagabend. Obwohl die Polizei mit einem großen Aufgebot nach den Angreifern suchte, fehlte von ihnen zunächst jede Spur. "Wir können zur Stunde nicht sagen, wer hinter der Tat steckt", sagte der Polizeisprecher weiter.

"Der Westen" berichtet, dass ein Zusammenhang mit den jüngsten Geschehnissen in der Türkei möglich sein könnte. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte dort Abgeordnete der kurdischen Oppositionspartei HDP festenehmen lassen. Experten hatten daraufhin prognostiziert, dass es in der Türkei möglicherweise zu einem Bürgerkrieg kommen könnte und in Deutschland Anschläge folgen könnten.

dpa/sb