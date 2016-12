Weserstadion wird wieder nicht voll

Werder-Heimspiele

+ © nordphoto Das Weserstadion war in dieser Saison noch nicht ausverkauft. © nordphoto

Bremen - Der ständige Abstiegskampf verdirbt vielen Fans offenbar ein bisschen die Lust auf Werder. Das zeigen die Zuschauerzahlen.

Für das so wichtige Heimspiel gegen den FC Ingolstadt am Samstagnachmittag gibt es noch Eintrittskarten in allen Kategorien. Das Weserstadion wird vermutlich nicht ausverkauft sein – wieder nicht. Auch in den bisherigen sechs Bremer Auftritten in dieser Saison wurde die volle Auslastung (42.100) kein einziges Mal erreicht. Diesmal trägt auch der Gegner erheblich dazu bei, an Ingolstadt-Fans waren bis Mitte der Woche lediglich 206 Tickets gegangen. In der Heim-Zuschauer-Tabelle ist Werder mit durchschnittlich 39.742 Besuchern aktuell Zehnter.

Sportchef Frank Baumann („Viele andere Vereine wären mit solch einer Auslastung extremst zufrieden“) ist sich trotzdem sicher, „dass wir wieder eine tolle Unterstützung bekommen werden“. Sein Wunsch: „Die Zuschauer sollen eine mutige Mannschaft sehen und dann zufrieden nach Hause gehen. Und dann hoffen wir, dass die Heimspiele bald wieder komplett ausverkauft sind.“

mr