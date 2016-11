Nouri: "Die Enttäuschung ist riesig"

Stimmen zum Spiel gegen Frankfurt

+ © dpa Werder-Trainer Alexander Nouri ist nach dem bitteren 1:2 gegen Frankfurt bedient. © dpa

Bremen - Die vierte Niederlage in Folge, eine ganz bittere dazu. Werder-Trainer Alexander Nouri war nach dem 1:2 gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag bedient.

Alexander Nouri (Werder-Trainer): "Ich habe eine gute erste Halbzeit gesehen. In der zweiten geben wir die Spielkontrolle ab. Die Enttäuschung ist riesig, das Ergebnis sehr bitter. Ein Punkt wäre verdient gewesen. Ich bin natürlich verantwortlich, glaube aber an die Mannschaft und bin mir hundertprozentig sicher, dass wir uns belohnen werden."

Max Kruse (Werder-Spieler): "Wir haben in der ersten Halbzeit kämpferisch gut dagegen gehalten. Das hätten wir in der zweiten Halbzeit auch machen müssen."

Florian Grillitsch (Werder-Spieler): "Jetzt stehen wir wieder ohne Punkte da."

Fredi Bobic (Eintracht-Sportvorstand): "Mit einem 1:1 hätten wir uns auch nicht beklagen können, aber insgesamt sind wir natürlich glücklich über den Sieg. Wenn so ein Kleiner kurz vor dem Ende das Herz in die Hand nimmt und so frech trifft, ist es schon etwas Besonderes."

Niko Kovac (Eintracht-Trainer): "Heute sind wir die Glücklichen. Wir müssen uns jeden Sieg erarbeiten. Beim Siegtor muss man den Ball erst mal so annehmen und einschweißen. Aymen Barkok ist uns in der A-Jugend aufgefallen und hat sehr gute technische Fähigkeiten. Er hatte sich den Einsatz verdient. Er ist ein Junge, der bodenständig bleiben wird."