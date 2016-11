Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker

Spiel am Sonntag ab 17.30 Uhr

+ © nordphoto Papy Djilobodji erlöste Werder Bremen im Abstiegs-Gipfel mit Eintracht Frankfurt am letzten Spieltag der vergangenen Saison mit seinem Treffer zum 1:0. © nordphoto

Bremen - Werder Bremen empfängt am Sonntag ab 17.30 Uhr Eintracht Frankfurt. Es ist ein Spiel mit Vorgeschichte. Verfolgen Sie das Spiel bei uns im Liveticker.

Am 34. Spieltag der vergangenen Saison rettete Papy Djilobodji durch den 1:0-Siegtreffer in der 88. Minute Werder vor einem möglichen Abstieg und schoss die Eintracht auf den Relegationsplatz. Spannender hätte das bisher letzte Aufeinandertreffen zwischen Werder und Eintracht Frankfurt nicht sein können. Ein halbes Jahr später kommt es zum Wiedersehen beider Clubs - mit etwas anderen Vorzeichen.

Während Werder mit nur sieben Zählern zum wiederholten Mal im Tabellenkeller feststeckt, steht Frankfurt mit 18 Punkten voll im Soll und ist weit entfernt von einem Abstiegsplatz. Werder-Coach Alexander Nouri sagte am Freitag über den Tabellensiebten: "Frankfurt ist die Mannschaft der Stunde. Sie haben viele Punkte gesammelt und sind in einer komfortableren Position."

Dennoch hoffen die Bremer auf den dritten Saisonsieg. Nouri kann immerhin erstmals (fast) aus dem Vollen schöpfen, erwartet aber "keine Wunderdinge" von den Rückkehrern Claudio Pizarro, Max Kruse und Philipp Bargfrede. Im Gegensatz zum einsatzbereiten Trio muss Werder weiter auf Torwart Jaroslav Drobny und Innenverteidiger Lamine Sane verzichten.

Doch auch bei Frankfurt fehlen viele Spieler: gleich neun an der Zahl. Frankfurts Coach Niko Kovac bleibt trotzdem optimistisch. "Wenn wir spielen wie in Hamburg und Gladbach, bin ich zuversichtlich, in Bremen bestehen zu können" sagte Kovac, der aber zugleich warnte: "Es wird kein Selbstläufer." Die Fans dürfen sich also auf einen hoffentlich ähnlich heißen Tanz wie vor einem halben Jahr freuen - vielleicht mit einem ähnlichen Ende.

kso

Live Blog Liveticker: Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt