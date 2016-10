Wiedwald – wie lange darf er?

Alexander Nouri hält sich bei der Torhüterfrage bedeckt

+ © nordphoto Felix Wiedwald stand für Werder gegen Leverkusen wieder im Tor. © nordphoto

Bremen - Felix Wiedwald ist wieder drin im Werder-Tor und hat gegen Leverkusen ein fehlerloses Comeback hingelegt. Entsprechend zufrieden war der 26-Jährige hinterher: „Wir haben als Team gewonnen, ich habe meinen Beitrag dazu geleistet. Wir standen kompakt, als Torwart hatte ich nicht viel zu tun – gut so.“

Nach vier Spielen auf der Ersatzbank durfte und darf sich Wiedwald beweisen. Jaroslav Drobny, der ihn als Stammkeeper verdrängt hatte, fällt mit Brüchen an der Hand noch mehrere Wochen aus. „Ich habe es als neue Chance für mich gesehen und mein Bestes gegeben“, sagte Wiedwald. Wie es weitergeht, wenn Drobny wieder fit ist, „muss der Trainer entscheiden“. Also Alexander Nouri. Doch der mag sich noch nicht in die Karten schauen lassen. „Mal abwarten, wie es sich in den nächsten Wochen entwickelt“, sagte der 37-Jährige lediglich.

Fakt ist, dass Wiedwald erst mal noch ein bisschen Eigenwerbung betreiben kann und gegen Leverkusen auch schon betrieben hat. „Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht“, meinte Nouri und lobte auch noch mal Wiedwalds Verhalten während dessen Reservisten-Zeit: „Er hat seine Frustration in Energie umgewandelt. So stelle ich mir Teamgeist vor. Wenn man sich so verhält wie er, wird man irgendwann belohnt.“

mr