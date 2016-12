Nouri: "Haben uns für viel Herz belohnt"

Stimmen zum Spiel

+ © dpa Werder-Trainer Alexander Nouri ist mit dem Sieg gegen Ingolstadt zufrieden. © dpa

Bremen - Spieler und Verantwortliche beim SV Werder freuen sich über den 2:1-Sieg gegen Ingolstadt, sehen aber noch erheblichen Verbesserungsbedarf. Die Stimmen zum Spiel.

Alexander Nouri (Werder-Trainer): "Wir sind zufrieden mit den drei Punkten. Nach dem Ausgleich war es vor allem auch die Unterstützung des Publikums, die uns auf die Siegerstraße gebracht hat. Das Tor haben wir erzwungen und uns damit für viel Leidenschaft und viel Herz belohnt."

Maik Walpurgis (FCI-Trainer): "Gerade aufgrund der zweiten Halbzeit, in der wir viele Chancen herausspielen konnten, sind wir enttäuscht. Auch wenn wir in den ersten 45 Minuten nicht das gezeigt haben, was wir uns vorgenommen haben: Wir hätten aufgrund der Gesamtleistung einen Punkt verdient gehabt. Wir werden an der Leistung speziell im zweiten Abschnitt anknüpfen und nach vorne schauen. Die Jungs sind jetzt natürlich maximal enttäuscht, aber ich sehe, dass die Mannschaft lebt."

Frank Baumann (Werder-Sportchef): "Wir haben jetzt keinen Grund nachzulassen. Wir müssen uns in vielen Bereichen verbessern und dürfen nicht hoffen, dass wir im Frühling punkten. Ich möchte heute Philipp Bargfrede herausheben. Er war extrem wichtig für die Balance, hat geackert und sich geopfert - nach zehn Monaten Pause."

Max Kruse: "Mit dem Ergebnis können wir heute zufrieden sein. Es ging nur um den Sieg."