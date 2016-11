Weinzierl-Befehl für Di Santo: Du spielst!

Schalke-Stürmer muss gegen Ex-Club Werder ran

+ © nordphoto Sonst dicke Freunde, morgen aber Kontrahenten: Werders Santiago Garcia (r.) und Schalkes Franco Di Santo. (Archivfoto) © nordphoto

Bremen/Gelsenkirchen - Nach seinem wenig ruhmreichen Abgang aus Bremen floppte Franco Di Santo bei Schalke. Doch am Sonntag ist er der Hoffnungsträger gegen seinen Ex-Club.

Einen schlechteren Abgang kann man kaum hinlegen. Ausgerechnet am Tag der Fans hatte Franco Di Santo im Juli 2015 seinen Wechsel zu Schalke 04 vollzogen - und ließ damals stinksaure Werder-Fans zurück. Mittlerweile haben sich die Gemüter beruhigt, das Wiedersehen am Sonntag wird wohl nur noch von wenigen negativen Emotionen begleitet.

Was auch daran liegt, dass der Argentinier Di Santo in Gelsenkirchen floppte. In 31 Bundesliga-Spielen hat er nur zweimal getroffen. Sein Landsmann und Ex-Kollege Santiago Garcia empfindet deshalb einerseits Mitleid („Er ist ein super Stürmer, aber auf Schalke funktioniert er noch nicht“), andererseits aber auch ein bisschen Schadenfreude: „Wäre er in Bremen geblieben, hätte er immer gespielt - auch mit nur einem Bein.“

Der Linksverteidiger grinst dabei. Er darf so etwas sagen, er ist schließlich ein dicker Freund von Di Santo. Beinahe täglich hat er Kontakt zu seinem Landsmann. Meistens mittels einer WhatsApp-Gruppe, in der ausschließlich auf Spanisch kommuniziert wird. Weitere Mitglieder sind Claudio Pizarro und der Ex-Bremer Alejandro Galvez. „Wir schreiben uns oft. Und Franco muss immer das letzte Wort haben“, so Garcia.

Di Santo muss Bauchmuskelzerrung ignorieren

Ein Spaßvogel sei Di Santo eben auch auf Schalke geblieben. Der bescheidenen Torquote zum Trotz. Und der 27-Jährige wäre vermutlich auch am Sonntag nicht erste Wahl bei Schalke-Coach Markus Weinzierl, wenn nicht in Breel Embolo und Klaas-Jan Huntelaar zwei Angreifer ausfallen würden. So muss Di Santo ran - die noch nicht ganz auskurierte Bauchmuskelzerrung, wegen der er das Europa-League-Spiel gegen FK Krasnodar (2:0) verpasst hatte, soll er ignorieren.

Coach Weinzierl will es so. „Die medizinische Abteilung hat den Auftrag, ihn bis zur Begegnung hinzukriegen. Er soll gegen Werder spielen und sich dann komplett auskurieren“, sagte der Trainer mit Blick auf die anstehende Länderspielpause. Auch Max Meyer (mit Tapeverband nach Bänderriss) und Nabil Bentaleb (gegen Krasnodar angeschlagen raus) sollen gegen Werder zum Einsatz kommen.

csa