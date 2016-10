Party bis tief in die Nacht beim Gastro- und Sporttag

+ © Sigi Schritt Die Besucher des Gastro- und Sporttags ließen es so richtig krachen. © Sigi Schritt

Rappelvoll war es beim Gastro- und Sporttag am Montag. Die Partypeople feierten bis spät in die Nacht hinein. Wir waren live vor Ort und präsentieren euch die Fotos des Abends.

Die zweite Hälfte der 981. Auflage des Bremer Freimarkts auf der Bürgerweide ist angebrochen. Am Mittwoch geht es weiter mit dem Werder-Tag im Hansezelt, am Donnerstag erwartet die Besucher in Halle 7 die große Krause-Sause mit "Ballermann"-Star Mickie Krause.

Klickt euch durch die Fotos von Manou Mitschker und Sigi Schritt.