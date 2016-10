Der 981. Freimarkt ist eröffnet

ISCHA FREIMAAK

Bremen - Sie ist endlich wieder eingeläutet, die fünfte Jahreszeit. Oder wie es der gemeine Bremer sagen würde: Ischa Freimaak! Für die kommenden 17 Tage herrscht rund um die Bremer Bürgerweide wieder der Ausnahmezustand.

Menschentrauben schieben sich zwischen den Buden und Karussells entlang, bunte Lichter flackern vor den Augen, Partyhits dröhnen aus den Lautsprechern, der Duft von gebrannten Mandeln liegt in der Luft und ein Lächeln auf den Gesichtern. Bis zu vier Millionen Besucher werden auf einem der größten Volksfeste Norddeutschlands erwartet.

Eröffnet wurde der 981. Freimarkt am Freitagabend von Bremer Innensenator Ulrich Mäurer mit dem obligatorischen Fassanstich in der Bayernfesthalle. Der Politiker ist bereits geübt und so schlug er den Trichter ohne große Probleme in das bereit gestellte Fass. Gemeinsam mit der frisch gekührten Miss Freimarkt präsentierte er das frisch gezapfte Bier. Dieses floß bei den Festzeltgästen aber bereits vor offizieller Eröffnung und so standen einige bereits auf den Bänken, um Mäurer lautstark zu zu prosten.



Die neue Miss Freimarkt wurde kurz zuvor gekürt. In diesem Jahr freute sich Anne Imhoff über den begehrten Titel. Sie überzeugte die Jury mit ihrem selbstbewussten und charmantem Auftreten. Für die kommenden 16 Tage wird die 19-jährige Landwirtin dem Bremer Freimarkt ein Gesicht geben. Erste Amtshandlung war natürlich das Posieren mit Innensenator Mäurer und frisch gezapftem Bier in der Hand. Wie die vielen Besucher wird sie aber auch die ein oder andere Runde ihre Runden in einem der vielen Karussells drehen.



Fahrspaß für Jung und Alt

Egal ob zartbesaitet oder hartgesotten: 13 Fahrgeschäft und 18 Kinderkarussels stehen auf der Bürgerweide und bieten für jeden Karusell-Liebhaber den ultimativen Fahrspaß. Wer den besonderen Adrenalinkick sucht, wird in der Achterbahn „Olympia Looping“ fündig. Mit 100 Stundenkilometern geht es durch fünf Loopings. Erstmals in Bremen landet das „Apollo 13“. Ein Fahrgeschäft mit dem 55 Meter hoch hinausgeht - mit Überschlag, Kräften von 4G und einer Geschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde. Wie auf jedem anderen Jahrmarkt dürfen aber auch Riesenrad, Autoscooter und Geisterbahn auf dem Freimarkt nicht fehlen fehlen. Außerdem auf der Bürgerweide vertreten sind Klassiker wie die „Wilde Maus“ , der „Break Dancer“ , „Happy Sailor“ und „Top Spin“.



Wer dem ganzen Trubel einen Augenblick entgehen möchte, genießt den Ausblick im „City Skyliner“, einem mobilen Aussichtsturm. Mit der Besucherplatform geht es 72 Meter in die Höhe. Von dort oben hat man einen unvergleichlichen Blick über Freimarkt und die Stadt.



Höhepunkte



Nach dem Freimarkt ist vor der Party. Gefeiert wird in einem der vielen Festzelte oder in der Halle 7. Das Programm hat gleich mehrere Höhepunkte zu bieten. So versprechen die Vengaboys, Mallorca-Stars wie Mia Julia, Icke Hüftgold, Lorenz Büffel (aka Johnny Däpp) oder Mickie Krause die Feierwütigen angemessen anzuheizen.



Ein Höhepunkt des Volksfestes wird auch der Freimarktsumzug am 22. Oktober sein. Die Parade mit mehr als 100 bunt geschmückten Wagen und vielen Laufgruppen wird wieder etliche Besucher in die Innenstadt locken, die an der 3,4 Kilometer langen Strecke feiern, Freunde treffen und Süßigkeiten sammeln können. Los geht's um 10 Uhr in der Bremer Neustadt.



Organisatorisches

Eigentlich dient die Bürgerweide als großer Parkplatz, da dieser während des Freimarkts wegfällt, können Parkplätze schnell knapp werden. Wir empfehlen die Anreise mit der Bahn. BSAG und VBN haben extra für die Dauer des Freimarkts zusätzliche Busse und Bahnen eingesetzt und bringen die Besucher auch sicher wieder nach Hause.

Der Bremer Freimarkt ist täglich von bis 23 Uhr, freitags und sonnabends bis Mitternacht geöffnet.