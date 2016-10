Mickie Krause heizt Partyvolk ein

Mickie Krause brachte die Halle 7 zum Kochen.

Wenn er die Bühne betritt, rastet das Partyvolk aus. So geschah es am Donnerstagabend auch in Halle 7, als "Ballermann-Star" Mickie Krause auftrat. Mit seinen bekannten Hits, wie "Nur noch Schuhe an!" oder "Schatzi schenk mir ein Foto", brachte der Sänger die Masse zum Tanzen und Feiern. Die Fotos seht ihr bei uns.