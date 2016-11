Nastassja Kinski geht ins Dschungelcamp 2017

Neue Kandidatin

München - Eine neue Kandidatin für das Dschungelcamp 2017 steht wohl fest. Laut einem Bericht soll Schauspielerin Nastassja Kinski in den australischen Busch ziehen.

Mal wieder ist es die „Bild“-Zeitung, die erfahren haben will, wen RTL für das Dschungelcamp 2017 gewonnen hat: Schauspielerin Nastassja Kinski, die Tochter von Klaus Kinski. Nach Informationen der Boulevard-Zeitung hat sie ihre Teilnahme an der RTL-Show bislang nur mündlich zugesagt. In den kommenden Tagen soll der Vertrag unterzeichnet werden.

Wer diese Dschungelcamp-Kandidatin nicht kennt: Ende 1970er und Anfang der 1980 er Jahre galt Nastassja Kinski in den deutschen Medien schon als angehender Weltstar. Für Aufsehen sorgte sie 1977 mit der legendären „Tatort“-Folge „Reifezeugnis“: Darin spielte sie die 17-jährige Schülerin Sina Wolf, die ein Verhältnis mit ihrem Lehrer hat und ihren Mitschüler erschlägt. „Reifezeugnis“ gibt es übrigens bei Youtube.

Bald folgten internationale Engagements. Im Folgejahr bekam sie den goldenen „Otto“ der Bravo als „bester weiblicher Filmstar“. Für ihre Rolle im Roman-Polanski-Film „Tess“ bekam sie 1977 sogar einen „Golden Globe“. Als 19-Jährige ließ sie sich von Star-Fotograf Richard Avedon für die "Vogue" nackt mit einer Boa Constrictor um den Körper geschlungen ablichten. Mit Wim Wenders drehte sie 1984 „Paris, Texas“, der die Kritiker zum Jubeln brachte. Im folgenden Jahr stand sie mit „Al Pacino“ für den Historienfilm „Revolution“ vor der Kamera. Der Streifen floppte. Bei Produktionskosten von 28 Millionen US-Dollar spielte der Streifen in den US-Kinos gerade einmal 347.000 Dollar ein. In der Folge ging es auch mit Nastassja Kinskis Schauspielkarriere bergab. Sie spielte unter anderem 1994 mit Charlie Sheen im mäßig erfolgreichen Actionfilm „Tödliche Geschwindigkeit“. In den Klatschspalten erschien sie dafür des öfteren wegen ihrer Beziehung zu Musikgenie und Produzent Quincy Jones.

Verrät Nastassja Kinski im Dschungelcamp 2017 Skandal-Geschichten über ihren Vater Klaus?

Man darf durchaus mutmaßen, dass RTL Nastassja Kinski für das Dschungelcamp 2017 engagiert, damit sie am Lagerfeuer Skandal-Geschichten über ihren Vater Klaus Kinski ausplaudert. Derer dürfte es auch einige geben. 2013 kam nämlich heraus, dass der Wüterich mutmaßlich noch viel schlimmere Sachen getan hatte, als Regisseure, Set-Mitarbeiter und Journalisten als „dumme Sau“ und „Arschloch“ zu beschimpfen. Wie Natassja Kinskis Schwester Pola 2013 erklärte, sei sie von ihrem Vater Klaus als Kind jahrelang missbraucht worden. In der Angelegenheit meldete sich auch Nastassja zu Wort. Sie verriet der „Bild am Sonntag“, dass Klaus Kinski sie zwar nicht vergewaltigt, aber "viel zu sehr angefasst" habe. Und betonte: „99 Prozent der Zeit hatte ich fürchterliche Angst vor ihm“.

Promis mit einer dunklen Vergangenheit erlebte man schon in der Vergangenheit mehrfach im Dschungelcamp. Ingrid van Bergen erzählte vor beschaulicher Lagerfeuer-Kulisse, wie sie ihren Lebensgefährten erschoss. Günther Kaufmann verriet, warum er aus Liebe zu seiner todkranken Frau einen Mord gestand, den er gar nicht begangen hatte. Und Brigitte Nielsen enthüllte im australischen Busch vor RTL-Kameras, dass Arnold Schwarzenegger seine damalige Verlobte Maria Shriver mit ihr betrog.

Ironie am Rande: Klaus Kinskis Ruhm bei den Kritikern ist unter anderem durch zwei Filme begründet, die im Dschungel gedreht wurden.„Aguirre, der Zorn Gottes“ (1972) und „Fitzcarraldo“ (1982). Zwei sperrige Filme, die man sich nicht unbedingt mal so an einem Samstagabend zur kurzweiligen Unterhaltung bei Netflix anguckt. Die Streifen wurden allerdings im südamerikanischen Dschungel gedreht, nicht im australischen Busch, wo das Dschungelcamp 2017 stattfindet.

Das Dschungelcamp 2017 wäre nicht das erste RTL-Format, an dem die ehemalige Schauspiel-Hoffnung Nastassja Kinski teilnimmt. Erst im Frühjahr war sie bei "Let's Dance" zu sehen, wo sie in der siebten Runde rausflog.

Wie die Bild spekuliert, nimmt Nastassja Kinski in erster Linie wegen der Gage am Dschungelcamp 2017 teil. Loriot hätte diese Erkenntnis vermutlich mit einem „Ach was?“ kommentiert. Für „Let’s Dance“ soll sie dem Vernehmen nach 250.000 Euro kassiert haben. Man darf auch vermuten, dass ihre Gage für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in dieser Höhe liegen dürfte. Bei der Tanzshow begann sie eine Beziehung mit dem Tänzer Ilia Russo. Das hat sich mittlerweile erledigt. Vielleicht nutzt Nastassja Kinski auch das Dschungelcamp als Partnerbörse.

Dschungelcamp 2017: Diese Kandidaten sind auch dabei

So langsam nimmt die Liste der Kandidaten für das Dschungelcamp 2017 Form an. Zuletzt wurde die Teilnahme von NDW-Sängerin Fräulein Menke und TV-Maklerin Hanka Rackwitz via „Bild“-Zeitung vermeldet,was angesichts des notorisch guten Insiderwissens des Boulevardblattes zu RTL-Formaten fast einer offiziellen Bestätigung gleichkommt. Auch Kult-Auswanderer Jens Büchner, Fußball-Weltmeister Thomas Häßler, Ex-GNTM-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink und deren Kumpel Florian Wess, Pocher-Luder Sarah Joelle Jahnel, GNTM-Siegerinnen-Ex Alexander "Honey" Keen und Marc Terenzi, der Ex-Mann von Sarah Connor, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit dabei. Viele Namen dürften nicht mehr auftauchen. Erfahrungsgemäß schickt RTL immer elf bis zwölf „Promis“ ins Dschungelcamp.

Wann die elfte Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" beginnt? Noch gibt es keinen offiziellen Termin. Allerdings haben sich bereits sehr wahrscheinliche Sendezeiten für das Dschungelcamp 2017 herauskristallisiert.