Klaas treibt Joko in den Samba-Wahnsinn - Video

Für Circus Halligalli

+ © dpa Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf führen einen Kleinkrieg, bei dem es auch mal unter die Gürtellinie gehen kann. © dpa

Berlin - Neue Runde im Kleinkrieg zwischen Joko und Klaas. Am Montag sahen die "Circus HalliGalli"-Zuschauer die geniale Vorgeschichte zu dem Streich, der in der vergangenen Woche für Aufsehen sorgte.

Klaas Heufer-Umlauf hat Rache geschworen, und es scheint, als würde Joko Winterscheidt wirklich bald die Nerven verlieren. In der vergangenen Woche hatte Klaas in den sozialen Netzwerken die private Handynummer von Joko veröffentlicht - mit massiven Folgen. Doch die Geschichte hatte einen spektakulären Vorlauf, in dessen Genuss die "Circus HalliGalli"-Zuschauer am Montag kamen.

Der Tag des Handynummer-Leaks fängt ziemlich harmlos an. Winterscheidt hat es sich in seinem Lieblingscafé gemütlich gemacht, da kommt eine junge blonde Dame hergeeilt und fängt lauthals an, ihn zu beschimpfen: Er könne keinen Unterhalt zahlen, aber sich einen Kaffee für acht Euro leisten. Der Moderator schaut verdattert. Als die unbekannte Furie von dannen zieht, taucht ein grinsender Heufer-Umlauf auf. Da wird auch Winterscheidt klar, dass es sich um einen Streich seines Co-Moderators handelt, und er fordert lachend:"Hau ab!"

"Er hasst es, auf der Straße angesprochen zu werden"

Doch Heufer-Umlauf hat für den 37-Jährigen noch mehr Gemeinheiten geplant. Als Winterscheidt zu Fuß am Ku'damm entlangläuft, folgt ihm auf einmal ein Tubist, ein Redakteur mit Megafon kommt hinzu und fordert die Menschen auf, mit dem bekannten Moderator Selfies zu machen. Klaas weiß nämlich: "Joko hasst es, auf der Straße angesprochen zu werden."

Winterscheidt lässt die Fanliebe auch noch über sich ergehen und macht bereitwillig Fotos mit ihnen. Als aber dann noch Sambatänzerinnen und Trommler dazu kommen, wird es ihm zu viel: Er versucht weg zu laufen. Als dass alles nichts bringt, fährt er den Redakteur an und droht ihm, dass er keinen Job mehr bekommen würde.

Daraufhin hört der Trubel auf - Gelegenheit für Winterscheidt, mit seinem fiesen Gegenspieler ein ernstes Wort zu reden. Der wiegt seinen Kollegen in trügerische Sicherheit. Doch als er mit dem Auto davon fährt, twittert er der Welt seine private Handynummer und löst so eine Welle an Anrufen aus, die sich nicht mehr einfangen lässt.

Das überforderte Opfer des Streiches kommentiert fluchend: "Das hier ist das Allerletzte! Ey, fickt euch, wirklich."

af