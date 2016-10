Liebes-Aus bei Schäfer Heinrich: Das sagt seine Ex Sabrina

Er wurde bekannt durch "Bauer sucht Frau"

+ © Screenshot Facebook Schäfer Heinrich ist jetzt wieder zu haben. © Screenshot Facebook

Heidelberg - Zehn Monate hatte Schäfer Heinrich aus der RTL-Sendung "Bauer sucht Frau" eine Partnerin. Nun die Trennung. Das sagt seine Ex-Freundin Sabrina

Es hätte eine Traumbeziehung sein können für einen einsamen Bauern. Doch die Liebe zwischen Schäfer Heinrich - bekannt aus der RTL-Sendung "Bauer sucht Frau" - und der Heidelbergerin Sabrina H. Als Grund gab er gegenüber der Bild an: "War nicht wirklich häuslich. Sie konnte nicht so gut wie Mama Lammbraten zubereiten und hat auch nicht die Teller aus dem Geschirrspüler genommen. Das hat mich genervt."

Seine Ex-Freundin stellt das allerdings ein wenig anders dar. Sabrina H. erklärte im Interview mit Heidelberg24.de, dass der bekannte Schäfer "aufgrund mangelnder Liebe und Gefühle Schluss gemacht" habe. Obwohl sie selber über das Ende der Beziehung sehr traurig ist, wünscht sie ihrem Ex nichts Böses. Jedoch glaube sie "nicht an ein Liebes-Comeback. Wir werden sehen, was die Zeit bringt" habe Heinrich ihr bei ihrem Trennungsgespräch gesagt.

Das komplette Interview mit Sabrina H. können Sie bei unserem Partnerportal heidelberg24.de lesen.