Live-Ticker zur Bambi-Verleihung 2016

Glamour, Glanz und große Gefühle

München - Er ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise Deutschlands: der Bambi. Am Donnerstag bringen internationale Topstars und Persönlichkeiten Glanz und große Gefühle nach Berlin, um ihr goldenes Rehkitz in Empfang zu nehmen. Wir berichten im Live-Ticker.

Der Bambi, Deutschlands größter deutscher Medien- und Fernsehpreis, wird am 17. November 2016 im Berliner Stage Theater zum 68. Mal an nationale und internationale Stars und Persönlichkeiten vergeben.

Rund 1000 Gäste sind eingeladen.

Eröffnet wird die Gala von Robbie Williams, als weiteres musikalisches Highlight wird Sting auf der Bühne stehen.

Papst Franziskus hat seinen Bambi bereits erhalten.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Bambi-Verleihung in Berlin. Wer wird am Donnerstag ausgezeichnet? Welche Skandale spielen sich am Rande der Verleihung statt - und wer leistet sich womöglich einen Kleider-Fauxpas? Das alles erfahren Sie in unserem Live-Ticker.

Die 68. Bambi-Verleihung

Es ist ein Schaulaufen der Stars: Ab 19 Uhr werden dutzende Größen aus Film, Fernsehen, Sport und Gesellschaft über den roten Teppich am Berliner Stage Theater schweben. Sie alle kommen zur 68. Bambi-Verleihung. Die Gala selbst, die im „Ersten“ live übertragen wird, beginnt um 20.15 Uhr. Etwa 1000 Gäste sind eingeladen, darunter die Moderatoren Thomas Gottschalk und Johannes B. Kerner sowie die Schauspieler Matthias Schweighöfer, Florian David Fitz und Karoline Herfurth.

Einige der Preisträger stehen bereits fest. Unter ihnen etwa Udo Lindenberg (“Musik national“), die Fußball-Weltmeister Jogi Löw und Bastian Schweinsteiger (“Integration“, „Ehrenpreis der Jury“), die Tennis-Weltranglisten-Erste Angelique Kerber (“Sport“), Moderator Florian Silbereisen (“Fernsehen“), Megastar Robbie Williams (“Musik international“), DJ Felix Jaehn (“Entertainment“) und Papst Franziskus (Kategorie „Millennium“). Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche wird zwar nicht vor Ort sein, doch hat Papst Franziskus seine Auszeichnung für seine gelebte Nächstenliebe schon in Rom entgegen genommen. Die Übergabe wird am Bambi-Abend in einem Video zu sehen sein.

Doch einige große Fragen des Abends sind noch offen: Wer wird den Bambi in der Kategorie Lebenswerk erhalten? Welcher Promi hat sich am glamourösesten herausgeputzt, wer hat sich im Kleiderschrank vergriffen? Wird die Veranstaltung wie schon öfter für überraschende Liebesbekundungen genutzt? Welche großen Gefühlsausbrüche, Pannen und Skandale passieren während der Live-Übertragung? Das alles erfahren Sie in unserem Live-Ticker zur Bambi-Verleihung.