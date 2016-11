Senckenberg Museum lässt Dinos auferstehen

Ab in die Urzeit dank VR

+ © dpa Virtual-Reality im Senckenberg Naturmuseum © dpa

Frankfurt/Main - Einmal einem echten Dinosaurier gegenüberstehen - ab Freitag wird das im Senckenberg Museum möglich sein. Die Technik macht‘s möglich.

Mit spezieller Technik lässt das Frankfurter Senckenberg-Naturmuseum ausgestorbene Saurier zu neuem Leben erwachen. Von Freitag an können Besuchervirtuell mit einer Datenbrille minutenlang in die Urzeit eintauchen. Vom 16. Dezember an soll eine High-Tech-Begegnung mit dem Langhalssaurier Diplodocus Dauereinrichtung im Museum werden. Sein Skelett steht im Sauriersaal des Museums.

Möglich ist das auch dank der Master-Arbeit eines Mainzer Studenten: Alexander Oster, Student im Fachbereich Zeitbasierte Medien, entwickelte für seine Abschlussarbeit einen kleinen Film, der Besuchern einen dreidimensionalen Blick auf den „lebenden“ Saurier ermöglicht - und am Ende sogar einen Blick in die Augen des Urtiers.

Für Museumsdirektor Bernd Herkner ist der erste Ausflug der Museumsmacher in die Welt der virtuellen Realität nur der Anfang: „Im Zusammenhang mit der Umbauphase des Museums wollen wir künftig noch mehr auf neue Technologien setzen“, sagte er am Donnerstag. „Als Museum müssen wir mit der Zeit gehen - da kommen wir an der Virtual Reality nicht vorbei.“ Eine Einschränkung gebe es dabei: „Die Technik soll unsere Objekte ergänzen und nicht mit ihnen konkurrieren.“

