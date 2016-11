Slalom in Levi: Felix Neureuther auf Podestkurs

Entscheidung am Nachmittag

+ © dpa Felix Neureuther hat gute Chancen auf seinen zweiten Podestplatz des Weltcup-Winters. © dpa

Levi - Nach dem ersten Durchgang des Slaloms in Levi hat das deutsche Ski-Ass Felix Neureuther gute Chancen auf einen Podestplatz.

Felix Neureuther hat beim Slalom von Levi gute Chancen auf seinen zweiten Podestplatz des Weltcup-Winters. Der Skirennfahrer ging am Sonntag als Dritter des ersten Durchgangs in die Entscheidung am Nachmittag. Auf den Führenden Österreicher Marcel Hirscher, der mit einer Mittelohrentzündung angetreten war, fehlten Neureuther 0,42 Sekunden. Zweiter war Hirschers Landsmann Marco Schwarz (+0,21). Fritz Dopfer lag nach 30 Startern noch unter den Top Ten (+0,89). Dominik Stehle (+2,95) musste nach einer verkorksten Fahrt um den zweiten Lauf bangen. Der letztjährige Slalom-Dominator Henrik Kristoffersen aus Norwegen verzichtete auf einen Start.

dpa