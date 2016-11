Neureuther führt DSV-Aufgebot bei Slalom-Auftakt an

Weltcup in Levi

Levi - Am Samstag startet der Weltcup-Slalom. Auch zwölf Deutsche sind in Finnland mit dabei - angeführt von Felix Neureuther.

Mit dem WM-Dritten Felix Neureuther an der Spitze eines zwölfköpfigen Aufgebots geht der Deutsche Skiverband (DSV) in die ersten beiden alpinen Weltcup-Slaloms der Saison im finnischen Levi (12. und 13. November). Der 32-Jährige hofft nach dem dritten Platz beim Auftakt-Riesenslalom in Sölden erneut auf ein positives Ergebnis. "Mein Ziel ist es, ein cleveres Rennen zu fahren und meine Routine auszuspielen", sagte Neureuther.

Der relativ flache Hang in Levi kommt Neureuther aber nicht gerade entgegen. "Grundsätzlich liegen mir anspruchsvolle, klassische Slalomhänge mehr", sagte der Partenkirchner über das Rennen am Sonntag. Aber in der Vergangenheit habe er auch in Levi schon eine Podestplatzierung (2014) eingefahren: "Wir haben uns zuletzt in Gallivare gut vorbereiten können, ich freue mich auf den ersten Slalom des Winters."

Die sechs Frauen starten am Samstag mit bescheideneren Zielen. Lena Dürr (Germering) dürfte einen Platz im Bereich der Top 20 anpeilen. "Ich habe mir vorgenommen, vom ersten Schwung weg zu attackieren. Der Hang ist dafür ideal, und ich fahre gerne hier", sagte Dürr. Frauen-Bundestrainer Markus Anwander meinte: "Vorfreude und Motivation im gesamten Team sind groß."

Das DSV-Aufgebot für den Weltcup in Levi:

Männer: Felix Neureuther (SC Partenkirchen), Fritz Dopfer (SC Garmisch), Stefan Luitz (SC Bolsterlang), Dominik Stehle (SC Obermaiselstein), Linus Strasser (TSV 1860 München), Sebastian Holzmann (SC 1906 Oberstdorf)

Frauen: Lena Dürr (SV Germering), Christina Geiger (SC 1906 Oberstdorf), Marlene Schmotz (SC Leitzachtal), Marina Wallner (SC Inzell), Maren Wiesler (SC Münstertal), Elisabeth Willibald (SSC Jachenau)