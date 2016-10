Weltmeister stirbt bei Motorbootrennen auf der Mosel

Italiener prallt gegen Baum

Trier - Bei einem Motorbootrennen auf der Mosel ist am Sonntag ein Weltmeister tödlich verunglückt. Sofort hagelt es Kritik an den Sicherheitsvorkehrungen.

Der italienische Motorboot-Weltmeister Massimo Rossi ist am Sonntag bei einem Rennen in Traben-Trarbach tödlich verunglückt. Dies teilte Vincenzo Iaconianni, Präsident von Italiens Motorboot-Verband, laut italienischen Medien mit. Rossi hatte im August den Titel in der Klasse O-250 geholt. Die Veranstaltung auf der Mosel wurde nach dem Unfall abgebrochen.

Die Polizei Rheinland-Pfalz bestätigte den Todesfall, gab den Namen des Verunglückten aber nicht bekannt. Demnach sei ein Rennboot während der Kurvenfahrt von der Strecke abgekommen und in die Böschung am Ufer eingeschlagen. Der Fahrer wurde nach Polizeiangaben mit dem Boot gegen einen Baum geschleudert und erlitt dabei tödliche Kopfverletzungen. Die Wasserschutzpolizeistation Bernkastel und der Bereitschaftsdienst der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Der 24-jährige Rossi verunglückte in der Klasse O-350 ccm auf einer sehr engen und gefährlichen Strecke, berichtete Iaconianni und beklagte, dass die Sicherheitsvorkehrungen nicht gestimmt hätten. "Mit unseren Regeln in Italien wäre dieses Unglück nicht geschehen", kritisierte Iaconianni.

