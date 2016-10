Rosberg ist ADAC Motorsportler des Jahres

Nachfolger von Hülkenberg

+ © dpa Es ist bislang sein Jahr: Nico Rosberg darf sich über den Titel als ADAC Motorsportler des Jahres freuen. © dpa

München - Um den Titel des Formel-1-Weltmeisters muss Nico Rosberg noch gegen Lewis Hamilton kämpfen. Eine andere Auszeichnung hat der Mercedes-Pilot schon sicher.

Formel-1-Pilot Nico Rosberg (31) ist zum ADAC Motorsportler des Jahres 2016 gekürt worden. Eine Jury aus Medien- und ADAC-Vertretern wählte den Mercedes-Fahrer aus Wiesbaden im vierten und entscheidenden Wahlgang einstimmig, der WM-Spitzenreiter setzte sich damit gegen den dreifachen Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier durch. Im Vorjahr hatte Nico Hülkenberg (Emmerich) die Auszeichnung erhalten.

"Nico Rosberg hat schon jetzt ein beeindruckendes Motorsportjahr hinter sich. Neun Formel-1-Siege in 18 Rennen sprechen für sich", sagte ADAC-Sportpräsident Hermann Tomczyk: "Nico zeigt sich in dieser Saison extrem kampfstark und kann auch in schwierigen Situationen, insbesondere auch gegen seinen Teamkollegen, bestehen. Ganz gleich, ob er noch Formel-1-Weltmeister wird oder nicht, den Titel als ADAC Motorsportler des Jahres hat er verdient."

Rosberg erhofft sich „Boost für die nächsten Rennen“

Rosberg selbst zeigte sich hocherfreut. "Vielen, vielen Dank. Das gibt mir einen Boost für die nächsten Rennen. Sehr cool", schrieb der WM-Führende bei Twitter.

Zum ADAC Junior-Motorsportler des Jahres wurde Maximilian Günther gewählt. Die Jury entschied sich ebenfalls im vierten und letzten Wahlgang mit 8:3 Stimmen für den 19-Jährigen aus Oberstdorf und gab ihm damit den Vorzug vor Mick Schumacher, Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher.

sid