Ball ins Publikum geschossen: Satte Geldstrafe für NBA-Star George

Fan bekommt Ball ins Gesicht

+ © AFP Der US-amerikanische Basketballprofi Paul George spielt seit 2010 in der NBA für die Indiana Pacers. © AFP

Indiana - Weil er den Ball absichtlich ins Publikum geschossen hat, ist Basketball-Superstar Paul George mit einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Dollar (etwa 13.600 Euro) belegt worden.

Dies teilte die nordamerikanische Profiliga NBA am Dienstag mit. George hatte den Ball beim 111:94-Sieg seiner Indiana Pacers gegen die Chicago Bulls am vergangenen Samstag in die Zuschauerränge getreten und einen Fan im Gesicht getroffen.

Der 26 Jahre alte Olympiasieger hatte sich später mit Blumen und einem Brief bei der betroffenen Frau entschuldigt. Im Spiel selbst musste Paul für die Aktion kurz vor Ende des dritten Viertels vom Parkett, bis dahin hatte er 13 Punkte gesammelt.

SID