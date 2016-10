Handball-Champions-League: So sehen Sie Paris SG gegen SG Flensburg-Handewitt heute live im TV und im Live-Stream

Vierter Spieltag der Gruppenphase

+ © dpa Holger Glandorf (Mitte) hat seinen Vertrag bei der SG Flensburg-Handewitt um zwei weitere Jahre bis 2019 verlängert. © dpa

Paris - Am vierten Spieltag der Velux EHF Champions League gastiert die SG Flensburg-Handewitt bei Paris Saint-Germain. Hier erfahren Sie, wo Sie das Match heute live im TV und im Live-Stream sehen können.

In der Liga eilt die SG Flensburg-Handewitt von Sieg zu Sieg und steht nach sieben Partien an der Tabellenspitze. Doch nun geht es für die Norddeutschen in der EHF Champions League zum schweren Auswärtsspiel nach Paris. In diesem Wettbewerb kassierte Flensburg zuletzt eine knappe 27:28-Niederlage gegen den FC Barcelona. PSG hingegen hatte gegen Kadetten Schaffhausen aus der Schweiz keine Probleme (35:25).

Die SG konnte derweil unter der Woche den ehemaligen deutschen Handball-Nationalspieler Holger Glandorf weiter an sich binden. Der 33 Jahre alte Rückraumspieler, der unter anderem vom FC Barcelona umworben gewesen war, unterschrieb einen neuen Zweijahresvertrag bis 2019. "Ich habe großen Respekt für die Entscheidung von Holger, sich für unsere SG Flensburg-Handewitt und damit gegen den FC Barcelona zu entscheiden", sagte Geschäftsführer Dierk Schmäschke: "Holger hat nie einen Zweifel aufkommen lassen, dass er gerne bei der SG bleiben möchte.

Mit Glandorf geht es also am Sonntag gegen Paris Saint-Germain - ein Team, das hervorragende Handballer in seinen Reihen hat. Unter anderem spielen Nationalspieler Uwe Gensheimer (von 2003 bis 2016 bei den Rhein-Neckar Löwen) sowie die ehemaligen Bundesliga-Profis Thierry Omeyer (von 2006 bis 2013 beim THW Kiel), Jesper Nielsen (von 2013 bis 2016 bei den Füchsen Berlin) und Nikola Karabatic (von 2005 bis 2009 beim THW Kiel) in der französischen Hauptstadt.

Hier erfahren Sie, wo Sie das Spitzenspiel zwischen Paris Saint-Germain und der SG Flensburg-Handewitt live im TV und im Live-Stream sehen können. Außerdem finden Sie hier die Ergebnisse der bisherigen Aufeinandertreffen beider Teams sowie die Tabellen der EHF Champions League.

Paris Saint-Germain - SG Flensburg-Handewitt: Handball-Champions-League heute live bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich auch in der aktuellen Saison die Exklusivrechte für die Velux EHF Champions League gesichert. Deshalb überträgt lediglich der Sender aus Unterföhring bei München das Handball-Match zwischen Paris und Flensburg im TV. Alles was Sie benötigen, um am Spiel teilhaben zu können, ist ein gültiges Sky-Abonnement inklusive des Sport-Pakets. Alternativ können Sie für zehn Euro das sogenannte "Megaticket" erwerben, mit dem Sie den kompletten 4. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase sehen können (gültig bis Sonntag um 20.15 Uhr).

Die TV-Übertragung von Sky beginnt am Sonntag um 18.15 Uhr auf den Sendern Sky Sport 2 beziehungsweise Sky Sport 2 HD und endet laut Programminformationen nach 120 Minuten um 20.15 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Karsten Petrzika.

Paris Saint-Germain - SG Flensburg-Handewitt: Handball-Champions-League heute im Live-Stream von Sky

Sky-Kunden können das Match bei Bedarf auch über das Online-Streamingportal Sky Go verfolgen. Dazu muss man sich nur mit der Sky-Kundennummer beziehungsweise der E-Mail-Adresse sowie der vierstelligen Sky-PIN anmelden und den entsprechenden Live-Stream aufrufen. Dieser ist über jeden gängigen Webbrowser abrufbar.

Zur leichteren Bedienung auf den mobilen Endgeräten ist die Nutzung der Sky-Go-App zu empfehlen. Diese ist bei iTunes (für Apple-Kunden) und im Google Play Store (für Android-Nutzer) kostenfrei erhältlich. Allerdings ist die Applikation nicht mit allen Android-Geräten kompatibel. Hier finden Sie eine Übersicht, auf welchen Geräten sie funktionieren sollte.

Wichtig: Das Streamen verbraucht eine sehr hohe Datenmenge. Dadurch könnte das Kontingent eines herkömmlichen Mobilfunkvertrags sehr schnell aufgebraucht sein. Nutzen Sie deshalb eine stabile WLAN-Verbindung.

Paris Saint-Germain - SG Flensburg-Handewitt: Handball-Champions-League heute im Live-Stream auf ehftv.com

Auch auf der offiziellen Video-Homepage des europäischen Handball-Verbandes EHF ehftv.com gibt es einen Live-Stream zur Champions-League-Partie der Flensburger in Paris. Dieser ist jedoch in Deutschland nicht verfügbar. Doch es gibt eine Möglichkeit, ihn dennoch aufzurufen, indem man das sogenannte "Geoblocking" umgeht. Hierfür muss man auf seinem Rechner ein VPN (Virtual Private Network) einrichten. Beliebte Dienste für die Umgehung des "Geoblockings" sind Hotspot Shield, IPVanish, vyprVPN und Hide My Ass. Ein Rechtsanwalt hat diese Methode aus juristischer Sicht beurteilt.

Paris Saint-Germain - SG Flensburg-Handewitt: Handball-Champions-League heute im Live-Stream ohne Sky oder ehftv.com

Auf diversen Seiten im Internet sind ebenfalls Live-Streams zum Handball-Spiel der SG Flensburg Handewitt gegen Paris SG zu finden. Allerdings lassen sowohl die Bild- als auch die Tonqualität solcher Live-Streaming-Angebote meist zu wünschen übrig und sind darüber hinaus nur mit ausländischem Kommentar versehen.

Des Weiteren werden die Streams regelmäßig durch lästige und zum Teil antößige Werbeeinblendungen unterbrochen und es besteht die Gefahr, sich Viren oder andere Malware einzufangen, die den Rechner oder die mobilen Endgeräte beschädigen.

Wer deshalb auf Nummer sicher gehen möchte, findet in diesem Übersichtsartikel eine Liste mit legalen und kostenfreien Live-Streams.

Paris Saint-Germain - SG Flensburg-Handewitt: Die letzten Duelle

Saison Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 2015/2016 06.03.2016 EHF Champions League, Gruppenphase, 14. Spieltag Paris Saint-Germain - SG Flensburg-Handewitt 35:32 (16:16) 2015/2016 19.09.2015 EHF Champions League, Gruppenphase, 1. Spieltag SG Flensburg-Handewitt - Paris Saint-Germain 39:32 (21:16) 2005/2006 13.11.2005 EHF Champions League, Gruppenphase, 6. Spieltag Paris Saint-Germain - SG Flensburg-Handewitt 33:31 2005/2006 15.10.2005 EHF Champions League, Gruppenphase, 3. Spieltag SG Flensburg-Handewitt - Paris Saint-Germain 37:24

Handball-Champions-League-Saison 2016/2017: Tabellen

Gruppe A:

Platz Mannschaft Land Spiele Punkte 1. FC Barcelona Spanien 4 8 2. Paris Saint-Germain Frankreich 3 4 3. Telekom Veszprém Ungarn 3 4 4. THW Kiel Deutschland 3 4 5. SG Flensburg-Handewitt Deutschland 3 3 6. Bjerringbro-Silkeborg Dänemark 3 2 7. Orlen Wisla Plock Polen 3 1 8. Kadetten Schaffhausen Schweiz 4 0 Gruppe B:

Platz Mannschaft Land Spiele Punkte 1. KS Vive Tauron Kielce Polen 3 6 2. HC Vardar Mazedonien 3 6 3. Rhein-Neckar Löwen Deutschland 4 5 4. MOL-Pick Szeged Ungarn 3 3 5. RK Celje Pivovarna Lasko Slowenien 3 2 6. HC Meshkov Brest Weißrussland 3 2 7. IFK Kristianstad Schweden 4 2 8. RK Zagreb Kroatien 3 0 Gruppe C:

Platz Mannschaft Land Spiele Punkte 1. Naturhouse La Rioja Spanien 3 5 2. Chekhovskie Medvedi Russland 3 4 3. Elverum Handball Norwegen 3 3 4. Montpellier HB Frankreich 3 2 5. Tatran Prešov Slowakei 3 2 6. RK Metalurg Skopje Mazedonien 3 2 Gruppe D: