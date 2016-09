ZDF trauert um Sportreporter Günter-Peter Ploog

Fernsehjournalist gestorben

+ © dpa Sport-Reporter Günter-Peter Ploog ist gestorben. © dpa

Mainz - Sportjournalist Günter-Peter Ploog ist am Samstagvormittag im Alter von 68 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Dies bestätigte das ZDF.

Der Sportreporter Günter-Peter Ploog ist tot. Der 1948 geborene Fernsehjournalist starb überraschend am Samstagvormittag, teilte das ZDF am Abend mit. Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro hatte er noch Boxwettkämpfe für das Zweite Deutsche Fernsehen kommentiert.

Nach seiner Tätigkeit bei der Deutschen Presse-Agentur begann Ploog im Jahr 1979 beim ZDF. Dort habe er die Eishockey-Berichterstattung im Wesentlichen mitgeprägt. In den 1970er Jahren stand Ploog auch vor der Kamera, er moderierte unter anderem die „ZDF-sportreportage“.

Der Reporter wechselte nach ZDF-Angaben 1992 zu Premiere. Seit 2002 war Ploog Inhaber einer Produktionsfirma, die unter anderem Fußball-Berichte für das „aktuelle sportstudio“ lieferte. „Das ZDF trauert um Günter-Peter Ploog“, heißt es in der Mitteilung.

dpa