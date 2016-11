Finale der ATP-WM: Murray und Djokovic im Vergleich

Endspiel am Abend

+ © Will Oliver Der Serbe Novak Djokovic möchte die ATP-WM gewinnen. Foto: Will Oliver © Will Oliver

London - Was früher Roger Federer gegen Rafael Nadal war, ist im heutigen Tennis Andy Murray gegen Novak Djokovic. Im Dauerduell zwischen den beiden besten Spielern der Welt steht ein weiteres wichtiges Endspiel an.

Murray und Djokovic kämpfen nicht nur um den Titel bei der ATP-WM in London, sondern auch darum, das Jahr 2016 als Nummer eins der Welt zu beenden. In der laufenden Saison begegneten sich die beiden 29-Jährigen schon in vier Finals, darunter auch bei den Australian Open in Melbourne und bei den French Open in Paris, wo jeweils Djokovic siegte. Nun wartet Aufeinandertreffen Nummer 35.

Name Andy Murray Novak Djokovic Siege gegeneinander 10 24 Weltrangliste 1 2 Alter 29 29 Größe 1,91 m 1,88 m Gewicht 84 kg 78 kg Grand-Slam-Titel 3 12 Grand-Slam-Finals 11 21 Turniersiege gesamt 43 66 Turniersiege 2016 8 7 ATP-WM-Titel 0 5 Wochen als Nummer eins 2 223 Preisgeld gesamt 53 Mio Dollar 105 Mio Dollar

34 Mal trafen Andy Murray und Novak Djokovic mittlerweile auf der ATP-Tour aufeinander - die Hälfte aller Duelle fanden im Finale statt. In den bisher 17 Finalspielen hatte der Serbe meist das bessere Ende für sich. Ein Überblick:

Jahr Turnier Sieger Ergebnis 2008 Masters Cincinnati Murray 7:6, 7:6 2009 Masters Miami Murray 6:2, 7:5 2011 Australian Open Djokovic 6:4, 6:2, 6:3 2011 Masters Cincinnati Murray 6:4, 3:0 Aufgabe 2012 Masters Miami Djokovic 6:1, 7:6 2012 US Open Murray 7:6, 7:5, 2:6, 3:6, 6:2 2012 Masters Shanghai Djokovic 5:7, 7:6, 6:3 2013 Australian Open Djokovic 6:7, 7:6, 6:3, 6:2 2013 Wimbledon Murray 6:4, 7:5, 6:4 2015 Australian Open Djokovic 7:6, 6:7, 6:3, 6:0 2015 Masters Miami Djokovic 7:6, 4:6, 6:0 2015 Masters Kanada Murray 6:4, 4:6, 6:3 2015 Masters Paris Djokovic 6:2, 6:4 2016 Australian Open Djokovic 6:1, 7:5, 7:6 2016 Masters Madrid Djokovic 6:2, 3:6, 6:3 2016 Masters Rom Murray 6:3, 6:3 2016 French Open Djokovic 3:6, 6:1, 6:2, 6:4

Direkter Vergleich auf ATP-Homepage

dpa