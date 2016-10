Perfekt! Eishockey-Nationalspieler Reimer verlängert bei Nürnberg

"Das Gesicht dieser Mannschaft"

Jubelt auch in Zukunft für Nürnberg: Eishockey-Star Patrick Reimer.

Nürnberg - Die Nürnberg Ice Tigers haben den Vertrag von Kapitän und Nationalspieler Patrick Reimer um drei Jahre bis 2020 verlängert.

Das gab der fränkische Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag bekannt. Der Stürmer und aktuelle DEL-Rekordtorjäger sei „das Gesicht dieser Mannschaft und war in den vergangenen Jahren immer einer unserer wichtigsten und konstantesten Spieler“, lobte Sportdirektor Martin Jiranek. Reimer war 2012 von der Düsseldorfer EG nach Nürnberg gekommen, hat seitdem in 243 Spielen 124 Tore geschossen und war zweimal zum Spieler des Jahres gewählt worden.

„Ich bin sehr froh, dass ich schon zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison das Vertrauen für die kommenden drei Jahre bekommen habe“, sagte Reimer.

dpa