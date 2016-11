VfL Wildeshausen II landet Befreiungsschlag

Aufsteiger TTG DHI Harpstedt rückt auf Platz fünf vor

+ Gegen Ganderkesee glücklos, gegen Stenum der Matchwinner: Harpstedts Nummer drei, Björn von Mickwitz. - Foto: Westermann

Wildeshausen/Harpstedt - Befreiungsschlag für den VfL Wildeshausen II im Abstiegskampf der 1.Tischtennis-Bezirksklasse der Herren: Durch das deutliche 9:2 gegen die TSG Hatten-Sandkrug II feierten die Huntestädter im fünften Versuch den ersten Saisonsieg und hievten sich auf einen Nichtabstiegsplatz. Noch besser läuft es momentan für die TTG DHI Harpstedt: Zwar scheiterte der Aufsteiger beim Tabellendritten TSV Ganderkesee knapp mit 6:9, doch mit dem 9:3-Triumph über den VfL Stenum setzte sich der Neuling als Fünfter endgültig ins gesicherte Mittelfeld ab.

VfL Wildeshausen II – TSG Hatten-Sandkrug II 9:2: Der VfL-Reserve dürfte ein Stein vom Herzen gefallen sein. Endlich einmal riefen die Hausherren von Beginn an ihr gesamtes Potenzial ab und ließen der TSG nie den Hauch einer Chance. Drei gewonnene Doppel sorgten schnell für Ruhe im Karton, und auch im Einzel gab Wildeshausen klar den Ton an. Angeführt vom überragenden VfL-Spitzenduo Martin Hakemann/Fabian Rang, die im oberen Paarkreuz gegen Hergen Brengelmann und Jerome Liebert eine makellose 4:0-Bilanz erspielten, geriet der erste Saisonsieg nie in Gefahr. Lediglich Richard Hakemann blieb gegen Dirk Lehmkuhl glücklos, und Klaus Spille sah gegen TSG-Kapitän Dieter Haaf kein Land – mehr brannte allerdings nicht an. Lohn dieser schneidigen Leistung: Die Wildeshauser verließen erstmals in dieser Spielzeit die Abstiegsränge und verbesserte sich auf Rang sieben.

TSV Ganderkesee – TTG DHI Harpstedt 9:6: In dieser Verfassung sollte Harpstedt nichts mit dem Abstiegskampf zu tun bekommen. Selbst dem Aufstiegsaspiranten aus Ganderkesee verlangte der „Frischling“ alles ab. Am Ende fehlten nur Nuancen zu einer faustdicken Überraschung. Während bei den Hausherren Spitzenspieler Thorben Neunaber und Niklas Jabs an Position drei eine blütenweiße Einzelweste wahrten, blieb Harpstedts Nummer drei, Björn von Mickwitz, als einziger Gäste-Akteur komplett glücklos. Diese Kleinigkeit sowie ein 1:2-Doppelfehlstart gaben am Ende den Ausschlag zugunsten des TSV. Harpstedter Erfolge durch Röbbeling/Holz, Mike Trojan, Jan Finke, Stefan Röbbeling, Martin Holz und Thorsten Rosowski hielten die Partie zwar bis zum Schluss spannend, konnten das 6:9 aber nicht verhindern.

VfL Stenum – TTG DHI Harpstedt 3:9: Nächste gute Leistung des Aufsteigers: Und diesmal war sie auch von Erfolg gekrönt. Zwar machte Stenum den Gästen das Leben bis zum Zwischenstand von 3:3 äußerst schwer, doch dann zog Harpstedt unwiderstehlich davon. Nacheinander erspielten Björn von Mickwitz, Thorsten Rosowski, Martin Holz, Mike Trojan und Jan Finke in souveräner Manier eine komfortable 8:3-Führung, ehe von Mickwitz durch einen schwer erkämpften Fünfsatztriumph über Lars Munderloh endgültig alles klar machte.

drö