„Wie in einem schlechten Film“

Peuker schwankt nach 2:3 zwischen Wut und Enttäuschung / El-Hourani mit Einstand zufrieden

+ Traf per Freistoß für den TSV Ippener: Miki Blümel. - Foto: mar

Landkreis - Tore satt hat es am 17. Spieltag der Fußball-Kreisliga gegeben. Insgesamt zappelten die Netze in den acht Begegnungen 46 Mal. Die meisten, nämlich neun, gab es in der Partie zwischen dem FC Huntlosen und dem TV Dötlingen.

FC Huntlosen – TV Dötlingen 6:3 (2:0): „Wir haben gerade in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gezeigt, deshalb geht der Sieg mit drei Toren Differenz auch in Ordnung“, sagte Huntlosens Coach Andree Höttges. Malte Bolling (28.) und Lukas Dalichau (34.) hatten die 2:0-Pausenführung besorgt. Dötlingens Torhüter Patrick Stefan war nach einem Zusammenprall in der Anfangsphase benommen. „Er hat nur noch Sterne gesehen – leider hatten wir keinen Ersatztorwart dabei“, bedauerte Trainer Markus Welz. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Felix Dalichau auf 3:0 (53.), ehe Malte Bolling ein Eigentor unterlief (57.). Dennis Petko baute den Vorsprung per Handelfmeter wieder aus – 4:1 (59.). Dötlingen kam durch Benjamin Bohrer (75.) und Alec Lüdemann (78.) noch zweimal heran, doch Huntlosen hatte in Person von Lyroy Schallock (77.) und Nils Heimann (83.) jeweils die passende Antwort parat. „Dumm gelaufen! Es war nicht unser Tag“, sagte Markus Welz, der an der Einstellung seines Teams jedoch nichts auszusetzen hatte.

SV Baris – VfL Wildeshausen II 6:2 (2:2): Durch einen Doppelpack von Christoph Cebulla führten die Krandel-Kicker mit 2:0 (6./19.). Doch Baris antwortete im Stile eines Tabellenführers und egalisierte vor der Pause durch Mert Caki (25./Strafstoß) und Torjäger Dennis Kuhn (32.). Im zweiten Abschnitt machten Baris Caki (48.), Cumali Tuner (60.) und Ümit Igde (83./79.) den 15. Saisonsieg des Spitzenreiters perfekt.

TSV Ippener – TSV Ganderkesee 1:2 (1:0): Trotz der Niederlage war Ippeners neuer Trainer Chawkat El-Hourani mit seinem Einstand zufrieden. „Die Mannschaft hat ein gutes Spiel gezeigt. Wir hatten viele Chancen, um das 2:2 zu machen, aber es sollte nicht sein“, sagte der 50-Jährige. Dabei steuerte der Aufsteiger nach einem direkt verwandelten 20-Meter-Freistoß von Miki Blümel (15.) sogar lange auf Erfolgskurs, ehe Christoph Stolle das 1:1 für die Gäste gelang (66.). Da El-Hourani nur ein ganz dünner Kader zur Verfügung stand, wechselte er notgedrungen Daniel Ammermann ein, als sich Markus Wloka verletzt hatte (58.). Der Ersatztorwart verursachte dann einen Foulelfmeter, den Dariusch Azadzoy zum Siegtreffer der Gäste verwandelte (72.). „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, meinte El-Hourani.

TV Jahn – Harpstedter TB 3:2 (1:0): Jörg Peukers Gefühlswelt schwankte zwischen blanker Wut, Enttäuschung und Ohnmacht. „Ich weiß nicht, ob mir die Jungs leidtun oder ob ich sauer auf sie sein soll“, sagte der HTB-Coach. „Ich dachte, ich habe schon alles erlebt, aber der Fußball belehrt mich immer wieder eines Besseren.“ Obwohl Peukers Elf das Geschehen klar diktierte, führte Jahn nach den ersten 45 Minuten mit 1:0 durch Germain Martens (24.). Begünstigt durch einen Fehlpass von Onno Bolling erhöhte David Uyar auf 2:0 (73.). Binnen fünf Minuten stellten Mel Siegenthaler, der nach Foul an Jannis Bunzel den fälligen Strafstoß verwandelte (80.), und Nils Klaassen (84.) auf 2:2. Doch Harpstedt war mit dem Remis nicht zufrieden und wollte mehr. Die Gäste hatten auch Chancen. Unter anderem traf Onno Bolling die Latte (90.+1). Doch am Ende stand der HTB mit leeren Händen da, weil Hamsa Younes einen Jahn-Konter zum 3:2 vollendete (90.+3). „Wie in einem schlechten Film – ich bin echt bedient!“, schimpfte Peuker. - mar