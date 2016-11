Teufelskerl Pundsack im Tor und den Papst in der Tasche

Bärenstarker Keeper und Kari-Koproduktion sichern glückliches 1:1 in Melle

+ VfL-Keeper Sebastian Pundsack lieferte sich mit Melles Angreifern ein Privatduell. - Foto: Marquart

Wildeshausen - Identisches Ergebnis, völlig unterschiedliche Bewertung: War das 1:1 gegen den SV Bad Bentheim für Marcel Bragula noch eine gefühlte Niederlage, so empfand der Trainer des Fußball-Landesligisten VfL Wildeshausen das 1:1 (0:1) beim SC Melle 03 wie einen Sieg. „Das war der Big Point, den wir holen wollten“, strahlte der 42-Jährige nach dem Abpfiff.

Den glücklichen Punktgewinn hatten die Krandel-Kicker vor allem Sebastian Pundsack zu verdanken. Der Teufelskerl im VfL-Tor brachte die Meller Angreifer gleich reihenweise zur Verzweiflung. „,Pundse‘ hat uns den Arsch gerettet“, lobte Bragula seinen Kapitän.

Zweiter Matchwinner aufseiten der Gäste war Kevin Kari. Dabei war vor dem Abschlusstraining noch gar nicht sicher gewesen, ob der 19-Jährige auflaufen können würde. Eine Grippe hatte ihn in den Tagen zuvor außer Gefecht gesetzt. Doch für eine Halbzeit sollten die Kräfte dann reichen. Nach der Pause eingewechselt, zündete Kevin Kari auf der linken Wildeshauser Angriffsseite mehrfach den Turbo und drosch in der 79. Minute eine scharfe Hereingabe seines ebenfalls eingewechselten Bruders Andreas zum 1:1 in die Maschen. „Die Kari-Brüder waren ein belebendes Element“, fand Bragula.

Das Ergebnis täuscht allerdings darüber hinweg, dass die Wittekind-Crew auf dem für sie ungewohnten Kunstrasenplatz die eindeutig unterlegene Mannschaft war. „Wir sind mit dem Platz überhaupt nicht klar gekommen – das habe ich schon beim Warmmachen gemerkt“, berichtete Bragula.

SC-Coach Roland Twyrdy musste erneut auf Torjäger Ustim Schröder verzichten. Stattdessen beorderte der Ex-Profi Flügelstürmer Yakup Akbayram und Spielgestalter Ali Ahmet in die Spitze. Bragula setzte ein 4:3:3 mit Maximilian Seidel als zentralem Stürmer dagegen, das er jedoch bereits nach zehn Minuten zu einem 4:2:3:1 umformierte. Denn vom Anpfiff weg rollte Angriff auf Angriff auf das Wildeshauser Tor. So musste Pundsack schon in der fünften Minute im Eins-gegen-eins sein ganzes Können gegen Akbayram aufbieten – der Auftakt zum Privatduell des Torhüters mit den Meller Stürmern.

Die einzig nennenswerte Chance der Gäste im ersten Abschnitt besaß Maximilian Seidel, dessen Schuss aus 16 Metern knapp am Meller Kasten vorbeirauschte (20.).

Kurz vor der Pause konnte dann auch Pundsack nichts mehr ausrichten: Nach einem Eckstoß köpfte Jonas Strehl zum 1:0 ein (42.). „Ich habe dabei sogar ein Foul gesehen, aber der Schiedsrichter gibt das Tor – das muss man akzeptieren“, meinte Bragula.

Im zweiten Abschnitt agierten die Huntestädter etwas mutiger. „Aber ohne in Offensivwahn zu verfallen“, erläuterte Bragula. Das wäre gegen den spielerisch deutlich besseren Tabellenvierten auch schlichtweg nicht möglich gewesen. Dafür boten die Wildeshauser kämpferisch und läuferisch eine tolle Leistung.

„Teilweise hatten wir wirklich den Papst in der Tasche“, bekannte Bragula. Denn bis in die Nachspielzeit musste sein Team um den Teilerfolg zittern. Doch Melle schaffte es einfach nicht, Pundsack ein zweites Mal zu überwinden. Dafür hätte René Tramitzke sogar beinahe noch den Siegtreffer für die Gäste erzielt, aber das wäre des Guten ein wenig zu viel gewesen.

Zwei kleine Wermutstropfen gab es dann doch: Maximilian Seidel zog sich bei einem Sprint eine Zerrung zu und musste nach einer Stunde ausgewechselt werden. Bereits im Abschlusstraining hatte sich Lennart Feldhus am Rücken verletzt, so dass der Torjäger nur zusehen konnte. - mar