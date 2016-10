Rademachers Taktik geht auf

TV Neerstedt unterbindet beim 26:25 erfolgreich Konter der SG HC Bremen/Hastedt

+ Trainer Jörg Rademacher (M.) hatte die Oberliga-Handballer des TV Neerstedt perfekt eingestellt. - Foto: Wiechert

Neerstedt - Jörg Rademacher ist ein ausgewiesener Taktikfuchs. Der Trainer des Handball-Oberligisten TV Neerstedt hatte seinen Schützlingen für das Heimspiel gegen die bisher noch ungeschlagene SG HC Bremen/Hastedt aufgetragen, die Konter des starken Aufsteigers möglichst früh zu unterbinden. Die Marschroute ging auf: Die Grün-Weißen gewannen, wenn auch knapp, mit 26:25 (14:13).

Allerdings mussten die Gastgeber bis zum Ende um den Erfolg zittern. Beim letzten Bremer Angriff blockte Neerstedts Eike Kolpack rund fünf Sekunden vor Schluss den Wurf des drittligaerfahrenen Yannick Schäfer. Dabei hätte die Begegnung gar nicht mehr so spannend werden müssen.

Von Anfang an lieferten sich beide Teams eine sehr intensive Partie. Dabei setzte Rademacher auf eine 6:0-Deckung. Zudem ließ er seine Außen bei Ballbesitz an der Neunmeterlinie agieren, um die schnellen Konter des Aufsteigers zu verhindern. Damit lag der Ex-Profi goldrichtig. Die Hastedter kamen über die erste Welle lediglich zu fünf Treffern und waren immer wieder gezwungen, in den Positionsangriff zu gehen. Dabei war Marten Franke oft auf sich alleine gestellt. Zwar langte der HC-Spielmacher elfmal zu, doch seine Nebenleute konnten kaum Akzente setzten.

Das machte auch Barna-Zsolt Akacsos als Hauptgrund für die erste Niederlage seines Teams aus. „In wichtigen Phasen fehlte uns einfach ein erfahrener Mann, der Ruhe ins Spiel bringt“, erklärte der HC-Coach. Seine Mannschaft geriet nach dem 5:4 (10.) mit 5:8 (14.) ins Hintertreffen. Auch, weil Neerstedts Torhüter Hendrik Legler seinen Gegenüber Farasha Bassam ausstach. Der Libanese wurde in der 42. Minute ausgewechselt. Zu diesem Zeitpunkt führte Neerstedt schon deutlich mit 21:16.

Dass es in der Schlussphase noch einmal spannend wurde, war auch dem Umstand geschuldet, dass Rademacher seine erste Sieben nahezu durchspielen ließ und so gut wie gar nicht wechselte. Irgendwann machte sich der Kräfteverschleiß bemerkbar. Die Hausherren scheiterten immer wieder an HC-Schlussmann Antonio Veronese. Dafür stand die Neerstedter Deckung bis zum Ende und erkämpfte die beiden Punkte. „Meine Taktik ist aufgegangen. Dadurch, dass der HC kaum Konter laufen konnte, haben wir auch nicht unverdient gewonnen“, freute sich Rademacher. - wz

TV Neerstedt: Legler, Kuper (n. e.), Oltmanns (n. e.) - Goyert (1), Mirko Reuter (n. e.), Marcel Reuter (3), Hübner (n.e.), Kolpack (10/1), Kasper (6), Hoffmann (n. e.), Wolken (1), Busse, Kunz (5).