Neerstedt gönnt Hölling und Salkic keine Verschnaufpausen

Durch Sieg auf Platz 6 verbessert

+ Kreisläufer Jan Busse (beim Wurf) war mit vier Treffern am Erfolg beteiligt. - Foto: Marquart

Neerstedt - Die Abwehr des Handball-Oberligisten TV Neerstedt entwickelt sich mehr und mehr zum Bollwerk. Gestützt auf ihre bärenstarke Defensive, bezwangen die Grün-Weißen den TSV Bremervörde deutlich mit 31:20 (14:10), glichen ihr Punktekonto auf 10:10 Zähler aus und kletterten in der Tabelle auf Platz sechs.

Erneut musste Linksaußen Ole Goyert nach dem Aufwärmen passen. Außerdem ging Linkshänder Erik Hübner grippegeschwächt in die Partie. Deshalb spielten die Gastgeber über 60 Minuten nahezu mit einer Sieben durch. „Ich wollte kein Risiko eingehen, zumal wir Ole nächste Woche in Bissendorf brauchen“, erläuterte Neerstedts Trainer Jörg Rademacher seine Maßnahme.

Trotzdem trieb seine Crew die Gäste vor sich her und gönnte besonders den Bremervörder Routiniers Adnan Salkic (35) und Marcus Hölling (35) keine Verschnaufpausen. Das zahlte sich aus. Zwar gelangen beiden jeweils sechs Treffer, allerdings leistete sich Salkic auch 14 (!) Fehlwürfe.

Die Gastgeber lagen mit Ausnahme einer kurzen Schwächephase immer in Führung. Zwar ließ TSV-Coach Jörg Muszynski bei Neerstedter Auslösehandlungen zunächst Eike Kolpack in kurze Deckung nehmen, doch dessen Nebenleute Björn Wolken (7/1) und Andrej Kunz (7) sprangen für den Shooter in die Bresche.

Die Hausherren ließen anfangs noch viele Chancen ungenutzt. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit wurde ihre Laufbereitschaft belohnt: Kolpack, Julian Hoffmann und Marcel Reuter sorgten mit drei Treffern am Stück für die 14:10-Pausenführung. „Wir waren in der ersten Halbzeit noch zu ungeduldig im Angriff“, fand Rademacher.

Nach dem Seitenwechsel wirkten die Bremervörder stehend k. o. Das nutzte Neerstedt, um sich mit vier Treffern in Folge auf 18:11 (34.) abzusetzen. Damit war der Drops eigentlich schon gelutscht. Zumal sich die Gäste nun auch mehr mit den Schiedsrichtern Oliver Ede/Stephan Schönfeldt (Schöppenstedt) beschäftigten als mit der eigenen Leistung. Salkic (42.) und Jan Mangels (44.) erhielten jeweils doppelte Zeitstrafen.

Zudem musste Lars von Kamp auf die Strafbank (44.). Allerdings konnte Neerstedt daraus nur wenig Kapital schlagen. Erst als Salkic nach seiner dritten Zeitstrafe auf der Tribüne Platz nehmen musste (51.), packten die Gastgeber noch einige Treffer drauf. „Wir waren die klar bessere Mannschaft und haben auch in der Höhe verdient gewonnen“, meinte Rademacher. - wz

TV Neerstedt: Legler, Oltmanns, Kuper - Goyert (n. e.), Reuter (7), Hübner, Kolpack (3), Kasper, Hoffmann (3), Wolken (7/1), Busse (4), Kunz (7).