Möller und Weihs räumen am Brett ab

Tabellenführer feiert deutlichen Derbysieg

+ Manuel Möller griff sich im Derby bei der TSG Hatten-Sandkrug zahlreiche Rebounds. - Foto: Marquart

Wildeshausen - Klare Kiste statt Krimi: Das Derby in der Basketball-Bezirksklasse zwischen der TSG Hatten-Sandkrug und dem SC Wildeshausen war eine deutliche Angelegenheit. Grund dafür war die sehr gute Leistung der Gäste aus der Kreisstadt. Der Tabellenführer behauptete sich souverän mit 65:44 (40:23).

Zwar musste Wildeshausens Trainer Arne Tschöpe auf einige Spieler verzichten, aber das kompensierten die verbliebenen Akteure mühelos. Für den in der Vorwoche stark beim Rebound agierenden Lars Löwensen sprangen diesmal Manuel Möller und Philipp Weihs in die Bresche. „Was die beiden an Rebounds geholt haben, war schon Klasse“, lobte Tschöpe. „Vor allem Philipp war unheimlich stark beim Offensivrebound, was immer wieder zu zweiten Chancen geführt hat.“

Anfangs hatten beide Teams Probleme mit den Korbanlagen. So stand es nach sechs Minuten 6:4 für die Hausherren. Doch angeführt von Rudi Finke und Alexander Grote, legten die Wildeshauser einen 15:4-Lauf hin und gingen mit einer 19:8-Führung in die Viertelpause. Den Beginn des zweiten Abschnitts gestaltete die TSG ausgeglichen. Aber ab der 15 Minute übernahmen die Wildeshauser erneut das Zepter und bauten ihren Vorsprung kontinuierlich bis zum 40:23-Halbzeitstand aus.

„Wir haben ab der fünften Minute die richtigen Entscheidungen getroffen: saubere Angriffe, eine gute Wurfauswahl und natürlich eine stabile Verteidigung. Daran haben wir im Training hauptsächlich gearbeitet, und die Mannschaft hat diese Dinge bislang hervorragend umgesetzt“, sagte Wildeshausens Sportchef Michael Haake in der Halbzeit.

Nach Wiederbeginn erhöhten die Gäste rasch auf 50:25 (25.). Egal, was die TSG versuchte, die Tschöpe-Crew hatte immer die passende Antwort parat und führte vor dem Schlussviertel mit 60:35. Im Gefühl des sicheren Sieges testete Tschöpe nun verschiedene Formationen. „Da hat man im Angriff gesehen, dass wir noch Verbesserungspotenzial haben“, meinte der Coach. Seinem Team gelangen in den letzten zehn Minuten lediglich fünf Zähler. „Aber die Verteidigung stand weiterhin sicher“, verwies Tschöpe auf die neun Punkte der Gastgeber.

Als nächstes empfängt der Spitzenreiter am Sonntag, 30. Oktober, 11.30 Uhr, den Tabellenvierten TSG Westerstede II in der Wallschulsporthalle.

SC Wildeshausen: B. Finke (11), Weihs (4), R. Finke (10), M. Pavel, Wendeln (2), Grote (28), Scheper (5), Möller (4), Tschöpe (1).