Grindel hält Kontakt zur Basis

DFB-Präsident in Wildeshausen / Stadt bewirbt sich um Nachwuchsländerspiel

+ Ottmar Jöckel, Fußballabteilungsleiter des VfL Wildeshausen, im Gespräch mit DFB-Präsident Reinhard Grindel (r.). - Foto: Marquart

Wildeshausen - Von Sven Marquart. Ein Mann, ein Wort! Wenn Reinhard Grindel etwas zugesagt hat, steht er auch dazu. Als der 55-Jährige die Einladung der CDU-Bundestagsabgeordneten Astrid Grotelüschen annahm, war er noch Schatzmeister des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Inzwischen ist der Rotenburger Präsident des größten nationalen Sportfachverbandes der Welt. In dieser Funktion hätte er am Donnerstag Weltmeistertrainer Joachim Löw bei der Bambi-Verleihung in Berlin auf den roten Teppich begleiten können. Tat er aber nicht. Stattdessen erfüllte Grindel sein Versprechen und nahm auf einem roten Sofa im Reitersaal der Wildeshauser Gildestube Platz, um bei einer Talkrunde von seiner Arbeit zu erzählen und Fragen zu beantworten.

„Dem Fußball in Deutschland geht es in der Spitze gut. Damit das so bleibt, brauchen wir eine gesunde Basis“, erläuterte Grindel zu Beginn. Trotz seiner vielen Verpflichtungen schaffe er es immer noch, pro Saison fünf, sechs Heimspiele des Landesligisten Rotenburger SV zu besuchen und den Kontakt zum Vorstand seines Heimatvereins zu halten. „Deshalb braucht niemand zu glauben, dass ich vergesse, wo ich herkomme“, betonte der DFB-Boss vor gut 40 Zuhörern. Unter ihnen waren auch Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski, Landrat Carsten Harings, Dieter Ohls (Vorsitzender des Fußballbezirks Weser-Ems) und Erich Meenken (Vorsitzender des Fußballkreises Oldenburg-Land/Delmenhorst).

Nachdem sich Grindel zuvor über die Integrationsarbeit beim Ahlhorner SV informiert hatte, lobte er die Nationalmannschaft als „wunderbares Beispiel für Integration“. Schließlich haben nicht wenige von Jogis Jungs einen Migrationshintergrund. Mittlerweile seien in Deutschland 80 000 Flüchtlinge in deutsche Vereinsmannschaften integriert. „Ihnen haben wir ein Stück neue Heimat gegeben. Und andersrum füllen sie die Mannschaften auf, die sonst vielleicht abgemeldet worden wären.“

Werner Schaar (TSV Großenkneten) und NFV-Altherrenspielleiter Friedel Gehrke überreichten Grindel eine Liste mit mehr als 2600 Unterschriften. Die Unterzeichner wünschen sich die Einführung einer offiziellen deutschen Ü 32-Meisterschaft. Grindel zeigte sich „zuversichtlich, dass wir sowas organisieren werden“. Gehrkes Einladung zur Auslosung des Altherren-Supercups ins Vogtland schlug er jedoch aus. Aus gutem Grund: „An dem Tag hat meine Frau Geburtstag. Wenn ich da zur Auslosung ins Vogtland fahre, kann ich gleich im Vogtland bleiben.“ Anders, als Fußballabteilungsleiter Ottmar Jöckel den Verbandschef zu einem Landesliga-Heimspiel des VfL Wildeshausen einlud: „Und wenn es dann noch eine gute Bratwurst gibt . . .“

Einen „unglaublich schönen Termin“ nannte Grindel den Vatikanbesuch in der vergangenen Woche. Der DFB bemühe sich stets, den Nationalspielern „etwas über die vier Eckfahnen hinaus zu vermitteln, damit sie auch als Persönlichkeit reifen und sich ihrer Rolle bewusst werden“. Die Privataudienz bei Papst Franziskus im Rahmen der Länderspielreise sei ein „wirklich beeindruckendes Erlebnis gewesen“. Das Oberhaupt der katholischen Kirche sei „auf alle bis hin zum Zeugwart unglaublich freundlich zugegangen“.

Im Hinblick auf die DFB-Bewerbung für die Austragung der Europameisterschaft 2024 rechnet sich Grindel sehr gute Chancen aus: „Ich glaube, der Wunsch nach einer gut organisierten EM, bei der auch die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen, ist groß.“ Angesprochen auf den Skandal rund um das Sommermärchen 2006, gelobte Grindel Besserung. „Ich glaube, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen.“

Bevor Grindel zu seinem nächsten Termin nach Verden weiterreiste, überreichte er seiner Gastgeberin ein signiertes Trikot des Nationalteams. Aber auch er ging nicht mit leeren Händen. Von Bürgermeister Kuraschinski erhielt er die Bewerbung der Stadt Wildeshausen für die Ausrichtung eines Nachwuchsländerspiels.