Fiedler erhält Umschulung

Mittelfeldspieler wechselt in die Innenverteidigung

© wes

Landkreis - In der Auswärtstabelle der Fußball-Kreisliga ist der TSV Ippener Schlusslicht: Als einziges Team hat der Aufsteiger auf fremden Plätzen noch nicht gepunktet. Das soll sich im Gastspiel bei der SVG Berne ändern.

TV Munderloh – Harpstedter TB (Freitag, 19.30 Uhr): Als Tabellenvierter mit elf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter SV Baris hinkt der TV Munderloh weit hinter den Erwartungen her. „Was aber nicht heißt, dass das eine schlechte Mannschaft ist“, sagt Jörg Peuker. Besonderen Respekt hat der HTB-Coach vor Torjäger Thorben Schütte und Oliver Rauh. Die Harpstedter spielen als Tabellenachter mit 14 Zählern bislang auch noch keine berauschende Saison. „Aber wir sind auf einem gutem Weg. Wir steigern uns“, findet Peuker. Sollte seine Crew am Heidhuser Weg etwas besser Zugriff in den Zweikämpfen bekommen als beim 1:2 gegen Baris, „dann können wir sicherlich was mitnehmen“.

VfL Wildeshausen II – VfR Wardenburg (Freitag, 19.30 Uhr): Vor dem Abschlusstraining war noch nicht klar, wer bei den Krandel-Kickern zwischen den Pfosten stehen wird. Dennis Weitner und Maik Backhus jedenfalls nicht. Sie sind verhindert – gut möglich also, dass wie schon beim 2:3 in Ganderkesee wieder Lauren Riedel aus dem Landesliga-Kader zum Einsatz kommt. Zweite Problemzone bei den Gastgebern ist die Abwehrzentrale. Nachdem Peter Schlüter studienbedingt nicht mehr zur Verfügung steht, wird Arend Arends Mittelfeldspieler Marcel Fiedler zum Innenverteidiger umfunktionieren. „Marcel ist groß, zweikampf- und kopfballstark, technisch versiert und verfügt über ein gutes Passspiel – ich bin sicher, dass er diese Position für uns gewinnbringend ausfüllen kann“, meint der Coach. Als Fiedlers Partner ist Hector Hüls eingeplant. „Allerdings war ,Hugo‘ die ganze Woche krank – ich hoffe, dass er spielen kann“, sagt Arends. Nico Krumdiek (krank) und Florian Düser (Rotsperre) fallen hingegen definitiv aus. „Vor diesem Hintergrund sind wir sicher nicht Favorit, aber wir wollen trotzdem versuchen, was mitzunehmen“, meint Arends. Eine Spezialaufgabe hat er Christoph Cebulla zugedacht: Der Offensivmann soll als Rechtsverteidiger den Wirkungskreis von Dennis Beckmann einengen.

FC Huntlosen – KSV Hicretspor (Sonnabend, 16 Uhr): „Letzte Woche haben wir gesehen, dass es nicht so leicht ist gegen Mannschaften, die unbedingt gewinnen müssen“, sagt Huntlosens Coach Andree Höttges mit Blick auf das 1:1 beim TV Jahn. Dabei spielte auch der holprige Platz am Blücherweg dem Tabellenvorletzten in die Karten. Nun also auf dem heimischen Kunstrasen gegen das Schlusslicht. „Aber Hicretspor ist fußballerisch gerade im vorderen Bereich sehr gut besetzt“, sagt Höttges und denkt dabei vor allem an „Ausnahmespieler“ Hayri Sevimli, der schon acht Saisontreffer auf dem Konto hat. „Dafür wissen wir, dass Hicretspor das eine oder andere Problem in der Rückwärtsbewegung hat.“ Bei den Platzherren fehlen nach wie vor die verletzten Dennis Jielg und Johannes Hense. Der Einsatz von Lukas Dalichau entscheidet sich studienbedingt erst kurzfristig. Ein Fragezeichen steht hinter dem Namen von Nils Rowold, der gegen Jahn verletzt ausgewechselt werden musste.

TV Dötlingen – Ahlhorner SV (Sonntag, 14.30 Uhr): Das 0:3 beim TSV Großenkneten bezeichnete Dötlingens Trainer Markus Welz als „Rückschlag“. Notgedrungen bekamen einige Akteure aus der zweiten Reihe ihre Chance, konnten sie aber nicht nutzen. Gegen den ASV hat Welz deutlich mehr personelle Alternativen. Unter anderem stehen ihm Matthes Barenbrügge, Lukas Puchler, Alec Lüdemann und Felix Brand wieder zur Verfügung. Fehlen werden hingegen der langzeitverletzte Jan Mewis und Joole Bredehöft (Bänderriss). Der Einsatz von Johannes Ullerich, der sich in Großenkneten beim Warmmachen verletzt hatte, ist ungewiss. „Ahlhorn ist eine Wundertüte, aber wenn wir an unsere guten Leistungen anknüpfen, sollten wir durchaus was mitnehmen können“, meint Dötlingens Teamkoordinator Arnd Lüdemann.

SVG Berne – TSV Ippener (Sonntag, 15 Uhr): Nach vier Versuchen noch ohne Auswärtspunkt, soll es im fünften Anlauf nun endlich klappen. „Jetzt wird es langsam mal Zeit“, bekräftigt Co-Trainer Maxim Prieb. Der Kunstrasenplatz in Berne sollte den schnellen und technisch versierten Offensivkräften des Aufsteigers eigentlich entgegen kommen. Allerdings hatten die Mannen um TSV-Spielertrainer Andreas Lorer schon beim 3:4 in Huntlosen Probleme mit der Umstellung auf das ungewohnte Geläuf. „Trotzdem müssen wir uns sicher nicht verstecken“, meint Prieb. Weil Jens Dekarski im Urlaub ist, wird Daniel Ammermann das TSV-Tor hüten. „Daniel dürfte supermotiviert sein, weil er früher mal in Berne gespielt hat“, berichtet Prieb.

mar