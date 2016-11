Fenja Schröders frecher Heber entscheidet packendes Derby

HSG Harpstedt/Wildeshausen bezwingt TV Neerstedt II glücklich mit 34:33

+ Ein in jeder Hinsicht packendes Derby: In dieser Szene stoppt HSG-Siegtorschützin Fenja Schröder (hinten) Neerstedts Ann-Christin Rasche beim Wurfversuch. - Foto: Marquart

Neerstedt - Von Sven Marquart. Hektik, Spannung, Tore satt und ein glücklicher Sieger – im Landesklassen-Derby zwischen den Handballerinnen des TV Neerstedt II und der HSG Harpstedt/Wildeshausen war eine Menge drin. „Wir haben Glück gehabt, dass wir das Ding mit einem Tor gewinnen, aber das gehört auch dazu“, atmete HSG-Coach Udo Steinberg nach dem 34:33 (19:20) auf.

Beide Mannschaften lieferten sich 60 Minuten einen offenen Schlagabtausch, in dem sich kein Team weiter als bis auf zwei Tore absetzen konnte. Meistens legte Neerstedt vor, und die HSG zog nach. „Unsere Abwehr war ein Flickenteppich. Überall waren Riesenlöcher“, schimpfte Steinberg. Eingesetzt von der geschickt Regie führenden Kirsten Kurok, nutzten vor allem Rieke Lehmkuhl und Antje Brengelmann die sich auftuenden Lücken zu Treffern. „Leider waren wir ein bisschen zu hibbelig. Wir hätten den Sack zumachen können, wenn wir kühlen Kopf behalten hätten“, bedauerte Neerstedts Trainer Philipp Hollmann. So blieb es eng.

Nach der Pause löste Merle Jarren bei den Gästen Maria Krieger zwischen den Pfosten ab. „Wir mussten was versuchen, obwohl es nicht an ,Märry‘ gelegen hat“, erläuterte Steinberg. Der Schachzug ging auf: Merle Jarren parierte prompt drei Siebenmeter von Rieke Lehmkuhl, Kirsten Kurok und Marie Saam. Auch die HSG-Abwehr stand nun besser. Doch die Gastgeberinnen ließen sich nicht abschütteln und legten in der Schlussphase durch Christine Lange das 32:30 vor (55.). Nachdem Inken Schaper und Miriam Wachsmann zum 32:32 egalisiert hatten (57.), erzielte Wibke Wolter sogar das 33:32 für die Steinberg-Sieben (58.). Antje Brengelmann stellte auf 33:33 (59.).

52 Sekunden vor Spielende bedachten die Schiedsrichter Ralf Geisler und Raimond Grimm (TS Hoykenkamp) Neerstedts Rieke Lehmkuhl mit einer Zeitstrafe – eine Entscheidung, die Philipp Hollmann „nicht nachvollziehen“ konnte. In Überzahl räumte die HSG sauber nach linksaußen ab, und Fenja Schröder überwand Torhüterin Rieke von Seggern mit einem frechen Heber zum 34:33. In den verbleibenden 37 Sekunden kam der Tabellenvorletzte nur noch zu einem direkten Freiwurf. Doch der von Johanna Stuffel abgefeuerte Balle blieb in der HSG-Mauer hängen.

„Das war ein Derby wie aus dem Bilderbuch. Jetzt müssen wir den Kopf hochkriegen und in den nächsten Spielen punkten“, sagte Philipp Hollmann, dessen Crew immer noch auf ihren ersten Zähler wartet.

TV Neerstedt II: Nöckel, von Seggern - Jüchter, Stuffel (1), Lange (1), Kurok (4), Petko (3), Brengelmann (7), Saam (5/1), Lehmkuhl (9/4), Schwarz (3), Rasche.

HSG Harpstedt/Wildeshausen: M. Krieger, Jarren - Wachsmann (8), Willenborg (3), M. Kracke (1), Görke (2/1), Abeln (3/2), Meyer-Ebrecht (2), Wolter (5), von Brackel, F. Schröder (5), Idel, Schaper (5), Hübner.