Dohles Paraden sorgen für Stabilität

TV Neerstedt II feiert beim 26:18 über HSG Blexen ersten Saisonsieg

+ Entschlossen setzt sich Lukas Logemann (beim Wurf) durch. Der Rückraumspieler erzielte beim 26:18 gegen die HSG Blexer TB/SV Nordenham fünf Treffer und war gemeinsam mit Matti Lehner bester Neerstedter Werfer. - Foto: Marquart

Neerstedt - Der Knoten ist geplatzt! Die Handballer des TV Neerstedt II haben mit dem 26:18 (15:9) über die HSG Blexer TB/SV Nordenham ihren ersten Saisonsieg in der Landesklasse eingefahren. Zum Erfolg trugen auch Kreisläufer Julian Hoffmann und Rechtsaußen Erik Hübner aus dem Oberliga-Team sowie A-Jugend-Akteur Jonas Müller bei. „Sie werden auch in den nächsten Spielen dabei sein“, kündigte Spielertrainer Philipp Hollmann an.

Hinzu gesellte sich außerdem Christian Jacobs aus der dritten Neerstedter Mannschaft. Dadurch standen Hollmann erstmals in dieser Saison elf Feldspieler plus Torhüter Dennis Dohle zur Verfügung. Hollmann nutzte die personellen Möglichkeiten und blieb hauptsächlich auf der Bank, um seine Crew von dort zu coachen. Die vier Aushilfen fügten sich fast nahtlos in das Spiel der Grün-Weißen ein. Vor allem Hoffmann und Hübner stellten eine deutliche Bereicherung dar.

Die Gastgeber gerieten nur einmal in Rückstand, und zwar beim 0:1 durch Malte Clari (2.). Bis zum 8:8 (16.) ging es hin und her, dann setzte sich Neerstedt mit sechs Treffern am Stück bis auf 14:8 ab (25.). Der einmal mehr glänzend aufgelegte Dennis Dohle leitete mit seinen Paraden nun immer wieder erfolgreiche Konter ein. Zur Pause hieß es 15:9.

„In der zweiten Halbzeit hatten wir einen kleinen Eindruch – da haben wir vorne zu viel verdaddelt“, monierte Hollmann. Nach dem 19:11 durch den starken Andre Schröder-Brockshus (36.) nutzten die Gäste aus der Wesermarsch die Neerstedter Unzulänglichkeiten, um bis auf 16:19 zu verkürzen (46.). „Dennis Dohle hat uns im Spiel gehalten – dadurch haben wir wieder Stabilität reinbekommen“, meinte Hollmann. Beim 23:17 durch Hoffmann war die Partie entschieden (56.).

„Auf diese Leistung wollen wir in den nächsten Spielen aufbauen. Die schweren Aufgaben sind abgehakt. Jetzt heißt es Punkte sammeln, um aus dem Keller zu kommen“, sagte Hollmann. Mit 2:6 Zählern belegt seine Mannschaft aktuell den zehnten Tabellenplatz. "J wz/mar

TV Neerstedt II: Dohle - Wiechers (2), Schachtschneider, Logemann (5), Schröder-Brockshus (3/1), Steenken (1), Löding (3), Hollmann (1), Lehner (5), Jacobs, Müller, Hoffmann (4), Hübner (2).