Bragula spürt Genugtuung: „Wir sind konkurrenzfähig!“

VfL Wildeshausen startet in Rückrunde

+ © Sven Marquart Der junge Linksverteidiger Frederik Dittmar ist für Wildeshausens Trainer Marcel Bragula ein Lichtblick der Hinrunde. © Sven Marquart

Wildeshausen - Die Trainingsplätze im Krandel waren in dieser Woche gesperrt. Deshalb drehten die Landesliga-Fußballer des VfL Wildeshausen am Dienstag eine Laufrunde. Donnerstag und Freitag ging es zum Üben in die La-Ola-Soccerhalle nach Ahlhorn.

„Aber das muss kein Nachteil sein“, sagt VfL-Coach Marcel Bragula mit Blick auf die anstehende Auswärtspartie beim SV Vorwärts Nordhorn (Sonntag, 15 Uhr). Denn wie ihm sein Nordhorner Trainerkollege Henning Schmidt per WhatsApp mitteilte, wird auf dem funkelnigelnagelneuen Kunstrasen gespielt, der erst vor vier Wochen in Betrieb genommen wurde.

Vor dem Rückrundenstart in der Graftschaft Bentheim zieht Bragula Halbzeitbilanz. Beim Zwischenfazit halten sich positive und negative Aspekte in etwa die Waage. Vor allem verspürt der Übungsleiter aber Genugtuung. Nicht wenige „selbsternannte Experten“ hätten den Krandel-Kickern prognostiziert, dass sie die namhaften Abgänge nicht kompensieren und abgeschossen werden würden.

„Das ist de facto nicht der Fall! Wir sind absolut konkurrenzfähig und haben Tuchfühlung zu den Nichtabstiegsplätzen“, sagt Bragula. Aktuell trennen den Tabellendreizehnten fünf Punkte von Rang elf, der sicher den Klassenerhalt bedeutet. Sollte aus der Oberliga kein Weser-Ems-Club absteigen – was nach derzeitigem Stand der Fall wäre –, müssten sogar nur vier Teams die Landesliga verlassen. „Dann wäre die Sollzahl von 16 Mannschaften erreicht“, bestätigt der Spielausschussvorsitzende Stefan Brinker.

Mit Stolz erfüllt Bragula die Entwicklung junger Spieler wie Frederik Dittmar (18), Niklas Heinrich (19), Kevin Kari (19) und Lauren Riedel (19). „Das sind absolute Lichtblicke. Und unheimlich gefreut habe ich mich über die Rückkehr von Tom Schmidt“, sagt Bragula. Der 17-Jährige ist auf dem besten Weg, zu einer festen Größe im Mittelfeld zu werden. In Nordhorn bekommt es Schmidt mit dem oberligaerfahrenen Chris Schippers zu tun. „Das sind Spiele, an denen Tom wachsen kann“, findet Bragula.

Mit der Ausbeute von 14 Punkten ist er indes nicht zufrieden. „Das sind drei bis vier zu wenig.“ Zwar werden in dieser Saison wohl keine 42 Zähler benötigt, um dem Abstieg zu entrinnen, aber 35 oder 36 dürften es schon sein, schätzt Bragula. Mit den Unentschieden in Bad Rothenfelde (1:1) und in Melle (1:1) verbuchte der VfL zwei Big Points.

Dagegen ärgert sich der 42-Jährige immer noch über das 1:1 gegen den SV Bad Bentheim („Das Spiel hätten wir gewinnen müssen, haben aber leider zu wenig aus unseren Chancen gemacht“) und das 1:4 gegen den TSV Oldenburg („Das darf uns nicht passieren! Ein grottenschlechtes Spiel zum falschen Zeitpunkt“). Auch beim 1:6 in Lohne hatten die Wildeshauser einen rabenschwarzen Tag erwischt. „Aber der Gegner war auch bärenstark“, zollt Bragula dem Spitzenreiter Respekt.

„Wenn wir nicht diese Seuche gehabt hätten, würden wir nicht da stehen, wo wir jetzt sind“, ist der VfL-Coach überzeugt. Trotz der zeitweise heftigen Personalprobleme will er nicht jammern. „Deshalb gebe ich ab sofort auch keine Auskunft mehr, wer ausfällt, sondern beschäftige mich nur noch mit den Spielern, die da sind.“ Die Partie in Nordhorn findet definitiv ohne die langzeitverletzten Ole Lehmkuhl, Alexander Kupka und Bastian Stuckenschmidt statt.

Obwohl der amtierende Bezirkspokalsieger zum Saisonstart in letzter Minute mit 2:1 in Wildeshausen gewann, ging es für Vorwärts anschließend eher holprig weiter. Doch mit zwölf Zählern aus den jüngsten fünf Partien hat sich die Schmidt-Crew inzwischen bis auf Platz acht vorgearbeitet.

Diesen Aufschwung verknüpft Bragula eng mit der Person Eike Schrader. Der Innenverteidiger war lange verletzt und gibt der Abwehr nun die zuvor fehlende Stabilität. „Er hält den Laden zusammen. Mit ihm lässt Nordhorn kaum noch was zu. Für uns gilt es, die Balance zu finden und so effektiv zu sein wie in Melle“, sagt Bragula.

mar