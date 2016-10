Arends verlangt verbesserte Einstellung

Wildeshauser U 23 will Revanche

+ Ippeners Alexander Rautenhaus plagt sich weiter mit hartnäckigen Leistenbeschwerden herum. - Foto: Marquart

Landkreis - Keine 48 Stunden nach dem Aus im Kreispokal-Viertelfinale erhält der VfL Wildeshausen II in der Fußball-Kreisliga die Möglichkeit, sich bei seinem Bezwinger TSV Großenkneten zu revanchieren.

TSV Großenkneten – VfL Wildeshausen II (Freitag, 20 Uhr): „Ich hoffe, dass die Jungs auf Wiedergutmachung brennen“, sagt Arend Arends. „Aber wenn wir nicht mit einer ganz anderen Einstellung auftreten als im Pokal, werden wir auch diesmal keinen Blumentopf gewinnen“, meint der VfL-Coach. Besonders zu denken gab ihm beim 0:3 die Tatsache, dass sich seine Crew keine einzige echte Chance herausspielen konnte. „Das war erschreckend! Dabei macht Kneten auch Fehler. Trotzdem haben wir es nicht geschafft, einmal ernsthaft vors Tor zu kommen.“ Bei den Gäste fehlen die gesperrten Philipp Finger und Bastian Flege sowie Hendrik Nienaber (Trainingsrückstand). Der Einsatz von Hector Hüls (Fußverletzung) ist fraglich.

TV Dötlingen – TuS Heidkrug (Freitag, 20 Uhr): Auch die Dötlinger verabschiedeten sich mit dem 1:5 beim VfR Wardeburg aus dem Pokal. In der Liga kam die Mannschaft von Trainer Markus Welz am vergangenen Sonntag trotz einer 4:0-Führung nicht über ein 4:4 beim Ahlhorner SV hinaus. „Das hallt noch nach. Sowas erlebst du nicht alle Tage“, sagt Teamkoordinator Arnd Lüdemann, der ein „Kampfspiel“ erwartet: „Heidkrug ist eine Wundertüte, die jeden schlagen, aber auch gegen jeden verlieren kann. Wir rechnen uns jedenfalls eine reelle Chance aus.“ Allerdings ist das Lazarett bei den Gastgebern mit Gerrit Schüler, Johannes Ullerich und Joole Bredehöft wieder gut gefüllt. Möglicherweise gesellt sich auch noch Lüdeke Stolle hinzu, der in Wardenburg verletzt ausgewechselt werden musste.

Ahlhorner SV – TSV Ippener (Sonnabend, 16 Uhr): Andreas Lorer freut sich auf die Partie im Hans-Jürgen-Beil-Stadion. „Das ist eine schöne Anlage – da macht Fußball spielen richtig Spaß“, sagt der TSV-Spielertrainer. Mit dem Rückenwind vom Halbfinaleinzug im Kreispokal, hofft Lorer, dass sein Team beim Tabellennachbarn „was mitnehmen“ kann. Allerdings bangt er noch um den Einsatz von Alexander Rautenhaus, der sich weiter mit hartnäckigen Leistenbeschwerden herumplagt. - mar