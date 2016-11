Wunsch: „Ich fühle mich als fester Bestandteil des Teams“

16-jähriger Dauelser wieder zum DHB-Lehrgang

+ Das Ziel fest im Visier: Joel Wunsch aus Dauelsen, hier bei seinem HC Bremen am Ball, erhofft sich Einsätze in der 1. oder 2. Liga.

Dauelsen - Von Björn Lakemann. Fragt man den 16-jährigen Joel Wunsch aus Dauelsen nach Weihnachtswünschen, gibt er sich bescheiden. Doch soviel steht fest: Von Sonntag, 20. November, bis zum darauf folgenden Donnerstag kann sich das Handballtalent beim Nationalmannschaftslehrgang des Jahrgangs 2000 in der Sportschule Warendorf selbst beschenken und wird dafür alles geben.

„Nachdem ich schon einige Lehrgänge absolviert habe, fühle ich mich als fester Bestandteil des Teams. Wird sicher anstrengend, doch ich freue mich sehr“, blickt der junge Mann aus der Allerstadt, der beim HC Bremen der Lederkugel nachjagt, den Einheiten unter Trainer Carsten Klavehn entgegen.

Der DHB-Übungsleiter finde laut Wunsch das richtige Maß in der Trainingsdosierung, um die Talente bestmöglich auf ein Vier-Länder-Turnier im ersten Quartal 2017 vorzubereiten. Da wird der 16-Jährige, der unmittelbar nach dem Gespräch mit dieser Zeitung noch per Zug zur Trainingseinheit in die Hansestadt fuhr, auf der Linksaußen-Position zum Einsatz kommen. Und das nicht von ungefähr, denn anders als im Rückraum bei der B-Jugend des HC Bremen in der Vorrunde zur Oberliga stehen im Nationalteam wahre Kraftpakete als Konkurrenten bereit.

„Ich muss halt körperlich noch zulegen und noch fehlt mir die Kraft“, ist Wunsch in dieser „Disziplin“ noch nicht wunschlos glücklich. Fernziel seien natürlich Einsätze in der 1. oder 2. Bundesliga – genau wie seine Vorbilder Anders Eggert in dessen Abschlusssaison bei Bundesligist SG Flensburg-Handewitt und auch Nationalmannschafts-Stammspieler Uwe Gensheimer („wer auch sonst“), der mittlerweile für den Champions-League-Teilnehmer Paris Saint-Germain das Sportgerät wirft.

Schon ein Angebot von TSV Hannover-Burgdorf

„An Einsätze in der obersten deutsche Spielklasse denke ich natürlich fast täglich. Ein großes Ziel“, so der Rechtshänder, der zuletzt ein Angebot vom TSV Hannover-Burgdorf vorliegen hatte. Nicht ausgeschlossen scheint ein Wechsel in die niedersächsische Hauptstadt, wann auch immer. Doch zunächst stehen neben der Nationalmannschaft auch Einsätze in der A-Jugend-Bundesliga auf dem Programm. Wunsch voller Vorfreude: „Da soll ich aushelfen.“ Bleibt Wunsch am Ball, sollten seine Wünsche nicht unerfüllt bleiben.

Lesen Sie auch

Joel Wunsch – er bleibt im DHB-Fokus