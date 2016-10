„Wollen das Feuer schüren“

Sonntag Drittliga-Heimpremiere für Badener Volleyball-Herren / Münster kommt

+ In Moers noch waren die Badener Aufschläge nicht gerade eine Waffe. Am Sonntag will es Trainer-Sohn Ole Sagajewski (Bild) mit seinen Teamgefährten nun sehr viel besser machen.

baden - Die Premiere in der 3. Liga ging für Badens Volleyball-Herren zwar am vergangenen Wochenende beim 0:3 in Moers etwas in die Hose, nun aber bietet sich am Sonntag in eigener Halle gleich die Gelegenheit, diese Pleite, die beileibe nicht so deutlich war, wie sie auf dem ersten Blick aussieht, vergessen zu machen. Gegner ist in der Badener Lahofhalle ab 16 Uhr der TSC Münster-Gievenbeck.

Auch die Gäste, die in der vergangenen Saison als Aufsteiger am Ende einen ordentlichen Mittelfeldplatz in der Tabelle belegten, legten am vergangenen Wochenende einen Fehlstart hin, unterlagen der SVG Ammerland in einem langen und spannenden Volleyball-Krimi hauchzart mit 2:3. Klar, dass sich Badens Volleyball-Coach Peter-Michael Sagajewski bereits am Montag mit dem anstehenden Gast beschäftigte und sich bei den befreundeten Ammerländern reichlich Info-Stoff besorgte und diesen wissbegierig einsog. Richtig einschätzen aber wird der TVB-Übungsleiter den Club aus Münster sicher nicht können, verzeichnete dieser doch neben vier Neuzugängen in dem 49-jährigen Axel Büring einen der renommiertesten Volleyballtrainer Deutschlands, der bereits diverse Teams des USC Münster zu nationalen Erfolgen geführt hat. Sagajewski: „Fakt ist, dass Münster einige Spieler in seinen Reihen hat, die auf höchstem Niveau agieren können.“

Der Trainer will aber gar nicht so stark auf den Gegner schauen, „wir müssens unseren eigenen Stärken vertrauen!“ Und dem Publikum. So rechnen die Badener mit einer rappelvollen Halle und lautstarke Unterstützung, die schon so manchen Gegner eine „Wackelhand“ bescherte. Sagajewski: „In Baden herrscht derzeit großer Enthusiasmus. Dieses Feuer wollen wir mit einer beherzten Leistung schüren! Ich hoffe, dass wir auf 300 Zuschauer zählen können.“ J vst