Tschen Fung Wang, Auszubildender bei der Tanzschule Beuss, wurde am vergangenen Sonntag Deutscher Meister im West Coast Swing in der Kategorie “Jack´n´Jill”. Ausgeschrieben vom Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband fand diese Meisterschaft in Düsseldorf statt. Mit seiner Partnerin Sandra Friedrich aus Köln ertanzte er sich den Titel unter 30 Paaren. Wer diesen Tanz kennenlernen möchte, hat am 5. November um 18 Uhr die Chance, bei einem kostenlosen Workshop mitzumachen. J Foto: C. Schmitz