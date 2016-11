Verden: Gegentor wieder nicht verkraftet – 0:4

Lindhorst-Elf geht auch in Harsefeld unter

Verden - Sie hatten schon vorher eigentlich keine Chance besessen – die haben sie dann auch nicht genutzt: Die Landesliga-Fußballer des FC Verden 04 kassierten am Sonntag eine 0:4 (0:3)-Pleite beim TuS Harsefeld. „Es war wie fast immer. Eine halbe Stunde lang haben wir gut gegengehalten, nach dem ersten Gegentor kehrten jedoch Unruhe und Unsicherheit in unser Spiel zurück. Insgesamt ein verdienter Sieg für den Spitzenreiter“, resümierte Sascha Lindhorst.

Der FC-Coach sah seine Elf nach einem Ballverlust im Mittelfeld in Rückstand geraten, die Abwehr stand zu hoch und gestattete den spielerisch starken Harsefeldern einen leichten Gegenzug – Kocmarsky bedankte sich mit dem 1:0 (27.). Bis dahin hatten die Gäste gut verteidigt und einen Lattenkopfball von Maximilian Schulwitz verzeichnet. Kurz vor der Pause entschied der Favorit das Match dann mit einem Doppelschlag. Nach ähnlichem Muster wie das 1:0 erhöhte der TuS auf 2:0 durch Dittmer (40.). Nur eine Minute später fabrizierten Steen Burford und Stefan Wöhlke in Co-Produktion ein Eigentor zum 3:0. Der Defensiv-Mann wollte nach einem langen Ball klären, an der Bogenlampe griff der Keeper vorbei und landete mit dem Leder im Netz. „Eine unglückliche Entstehung“, haderte Lindhorst. So blieben in Hälfte zwei keine Optionen mehr, noch zu einem Punkt zu kommen. Harsefeld schaltete einen Gang zurück, Verden hielt die Sache einigermaßen ausgeglichen. Als die Viererkette erneut zu hoch stand, markierte Sylla das 4:0 (56.). J vde