Vampires ohne Kokot zum Hit nach Henstedt

Führungsspielerin im Training umgeknickt

Oyten - Das nächste Gipfeltreffen für Handball-Drittligist TV Oyten Vampires: Am Sonnabend (17.30 Uhr) gastiert das Team von Sebastian Kohls beim drittplatzierten SV Henstedt-Ulzburg.

Die Voraussetzungen – sie sind jedoch alles andere als optimal. „Da müssen wir uns etwas einfallen lassen und in die Trickkiste greifen“, verweist Oytens Trainer auf die angespannte personelle Situation. Definitiv fehlen wird Kreisläuferin und Führungsspielerin Jana Kokot. „Sie ist im Training umgeknickt. Ob es sich dabei um eine Verletzung an der Wade oder am Sprunggelenk handelt, müssen wir abwarten“, rechnet Kohls jedoch damit, dass Kokot für den Rest des Jahres ausfällt. Auch Denise Engelke und Jacqueline Nowak haben nach Blessuren aus der Partie gegen Harrislee in dieser Woche noch nicht trainiert. „Sollten sie auch ausfallen, wäre das natürlich nicht zu ersetzen. Daher mache ich mir im Vorfeld auch keinen Druck, da wir selbst im Falle einer Niederlage an der Spitze bleiben“, so Kohls. J kc