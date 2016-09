Trainer Ralf Höppner wirft die Brocken hin

Brunsbrocker fehlte Unterstützung im Verein

+ Ralf Höppner

Brunsbrock - Ralf Höppner ist ab sofort nicht mehr Trainer der Frauenmannschaft des TSV Brunsbrock in der Fußball-Bezirksliga. Der 49-Jährige warf die Brocken hin, weil ihm die Unterstützung verschiedener Stellen im Vereins fehlte. „Zudem hatte ich gedacht, dass die erste Frauenmannschaft das Aushängeschild ist. Dann muss ich aber auch die besten Spielerinnen aus der Zweiten oder aus den B-Mädchen bekommen, wenn einmal Not am Mann ist. Das war nicht immer der Fall. Mit den Spielerinnen hatte ich keine Probleme. Sie haben mich angerufen und gebeten, weiter zu machen, aber unter diesen Bedingungen geht das nicht“, sagte Höppner am Dienstag auf Nachfrage dieser Zeitung. Laut Pressemitteilung des 1. Vorsitzenden Johann Heimsoth wird das Team vorläufig von Johanna Friedrich und Ulf Vieregge trainiert. J jho