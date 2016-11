„Totalausfälle kommen zu häufig vor“

Handball-Landesklasse: HSG Verden-Aller unterliegt Mittelweser 23:24

+ Timo Lütje

Verden - Trotz einer über weite Strecken starken Vorstellung zog die HSG Verden-Aller in der Handball-Landesklasse erneut den Kürzeren. Die 23:24 (13:11)-Heimniederlage gegen die HSG Mittelweser/Eystrup ist dabei dem zu dünnen Kader geschuldet.

„Wir hoffen jetzt auf die Rückserie. Bei uns kommen Totalausfälle leider zu häufig vor“, merkte HSG-Trainer Timo Lütje an. Dabei hatte sein Team über 50 Minuten ein gutes Spiel gezeigt. Nicht von ungefähr stand schnell nach dem Wechsel ein 16:11 (34.) zu Buche. Auch beim 19:16 (45.) war die HSG noch auf einem guten Weg. Dann verdarb eine Auszeit den Erfolg. Die beiden Halbpositionen wurden kurz gedeckt und die Gäste schafften fünf Treffer am Stück – 19:21. Zwar glich das Lütje-Team noch aus, doch in der Schlussminute machte Mittelweser den Deckel drauf. J bjl