Tielitz führt Daverden zum 35:33

Panitz-Team krönt seine Aufholjagd gegen Bohmte mit dem zweiten Saisonsieg

+ Da hat Daverdens Simon Bodenstab genau die Lücke getroffen und lässt Bohmtes Keeper keine Abwehrmöglichkeit. Am Ende gelang beim 35:33 der zweite Saisonsieg. J Foto: Hägermann

Daverden - Von Björn Lakemann. Dank einer furiosen Aufholjagd und einem grandios aufspielenden Patrick Tielitz sicherte sich Handball-Verbandsligist TSV Daverden beim 35:33 (15:16) über den TV 01 Bohmte den zweiten Saisonsieg. „Im Gegensatz zu den vorherigen Spielen haben wir wie ausgewechselt gespielt. Dennoch wollen wir es nach Möglichkeit nicht immer so spannend machen“, Linksaußen Tielitz mit einem Schmunzeln zu verstehen.

Gleich zwölf Treffer hatte Tielitz in diesem Zitterspiel erzielt. Kein Wunder, dass der Linksaußen auch für die letzten drei Tore verantwortlich zeichnete. Nach dem erlösenden Abpfiff war seinem Trainer Thomas Panitz die Erleichterung ganz deutlich anzumerken. „Trotz der vielen schwachen Phase bin ich stolz auf meine Mannschaft. Schließlich hat sie ein bereits schon verloren geglaubtes Spiel noch gedreht“, kündigte Panitz dennoch eine Aufarbeitung der schwachen ersten 45 Minuten an.

Doch der Reihe nach: Zunächst schien es so, als sollten die Gäste den Daverdener nicht viel entgegen setzen können – 5:2. Doch in der Folge änderte sich das Bild und nach 18. Minuten geriet das Panitz-Team beim 8:9 erstmals in Rückstand. Auch wenn Daverdens Trainer in einer Auszeit vehement mehr Leistung in der Deckung forderte, ging es mit einem 15:16 in die Pause.

Seine Forderung fand jedoch kaum Gehör, denn beim 20:26 (42.) drohte die nächste Niederlage. Doch scheinbar hatte Bohmtes Trainer etwas dagegen, denn mit einer Auszeit (44.) sorgte er für einen deutlichen Bruch im zuvor so flüssigen Spiel seiner Mannschaft. Darüber hinaus wechwelte Nico Jansen auf Seiten der Gastgeber nun für Sören Schmicke zwischen die Pfosten. Eine Maßnahme, die sich bezahlt machen sollte. Denn fortan startete die furiose Aufholjagd, bliesen Tielitz & Co förmlich zum Hallali. 31 Sekunden vor dem Ende zog Panitz beim 33:33 die Auszeit und wollte mit aller Gewalt den einen Punkt festhalten. Doch Lajos Meisloh und Teufelskerl Patrick Tielitz hatten da andere Ideen und schlugen noch zweimal zu.

Tore TSV Daverden: Tielitz (12), Marin Wrede (8/4), Marcel Wrede (6), Meisloh (4), Bodenstab (3), Windßuß (1), Fleischer (1).