Talente Fenken und Rattinger bieten stark Paroli

Korbball-Niedersachsenliga: Emtinghausen aber 10:11 gegen Brinkum / Ingeln-Oesselse zu gut

+ Kassierte mit dem TSV Emtinghausen zwei Niederlagen und rutschte auf Platz acht ab: Kristin Bollhorst. J Foto: Westermann

Emtinghausen - Der TSV Emtinghausen musste mit leeren Händen aus Ingeln-Oesselse zurück in die Heimat reisen und ist nun auf den achten Platz der Korbball-Niedersachsenliga zurückgefallen. Gegen den Gastgeber verlor das Team 6:11. Daraufhin folgte eine knappe 10:11-Pleite gegen FSTV Jahn Brinkum.

TSV Emtinghausen - TSV Ingeln-Oesselse 6:11 (4:6). Die Mannschaft von Yvonne Zenker musste an diesem Spieltag auf ihre Trainerin verzichten. Dafür übernahm Nele Westermann, die krankheitsbedingt nicht ins Spielgeschehen eingreifen konnte, die Betreuung. Zudem fehlte auch Korbfrau Jana Bollhorst. Dem Gastgeber gelang es schnell, das Spiel zwischen Kreis und Rückraum in Körbe umzumünzen. Emtinghausen fand kein Mittel dagegen und die Kommunikation zwischen den Spielerinnen passte nicht. In der 15. Minute konnte Birthe Meyer noch einmal den Ausgleich erzielen, bis Ingeln-Oesselse nach der Halbzeitpause endgültig davonzog. „Unsere Anfangsphase war gar nicht schlecht, aber wir müssen das auch über die ganze Spielzeit zeigen“, so Nele Westermann.

TSV Emtinghausen - FTSV Jahn Brinkum 10:11 (5:5). Das Spiel gegen den Viertplatzierten gestaltete der TSV deutlich spannender. Ähnlich wie im ersten Match waren es die jungen Spielerinnen Louisa Fenken und Rieke Rattinger, die die Führung in den ersten Minuten immer wieder herstellten. Brinkum konnte für kurze Zeit mit zwei Körben Vorsprung davonziehen, doch Emtinghausen stellte kurz vor der Halbzeit wieder auf Unentschieden. Zuversichtlich ging das Team in die zweite Hälfte. Die verlief jedoch ähnlich, so dass sich keine Mannschaft entscheidend absetzen konnte. Am Ende profitierte Brinkum von einer niedrigen Emtinghauser Trefferquote und konnte in der letzten Minute den entscheidenden Korb erzielen. „Wir müssen unsere Chancen besser nutzen, mehr Druck auf den Gegner ausüben und dürfen uns nicht so schnell von Gegentreffern runterziehen lassen“, bewertet der Kapitän Nele Westermann die Leistung.

TSV Emtinghausen: Lena Dittmann (2 Körbe), Birthe Meyer (4), Rieke Rattinger (2), Laura Fuest (2), Alina Schumacher (1), Sarah Hahmann (2), Louisa Fenken (2), Kristin Bollhorst. J nk