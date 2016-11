Stefan Baum kann es auch als Libero

Badens Volleyballer siegen 3:0 in Lintorf

+ Hier im Angriff, doch Badens Kapitän Stefan Baum zeigte am Sonntag auch als Libero eine tadellose Leistung. J Foto: von Staden

BADEN - Die Herren des TV Baden sind in der dritten Volleyball-Liga nun endgültig angekommen. So fuhr der Aufsteiger am frühen Sonntagabend einen deutlichen 3:0 (25:17, 27:25, 27:25)-Erfolg beim bisher noch punktlosen Schlusslicht VfL Lintorf ein und kletterte damit in der Tabelle auf Platz fünf mit nun sieben Zählern aus vier Spielen.

Dieser doch recht deutliche Erfolg dürfte dem Team von Coach Peter-Michael Sagajewski jetzt den nötigen Rückenwind verliehen haben, um nun mit viel Selbstvertrauen die nächste Aufgabe anzugehen. Und die heißt am kommenden Sonntag in eigener Halle: Post Telekom SV Aachen. Der anstehende Gegner setzte sich am Sonntag ebenfalls glatt mit 3:0 gegen den hinter den Badenern rangierenden TSC Gievenbeck durch und kletterte damit vorübergehend auf Tabellenplatz eins.

Mit dem kommenden Gegner aber wollte sich Sagajewski nach dem Sieg in Lintorf noch nicht beschäftigen, berauschte sich an der Moral und der Coolness seiner Schützlinge, die vor allem im ersten Satz den Gegner mit einem variantenreichen Spiel verunsicherten: „Wir haben Lintorf im ersten Satz völlig überrascht und auch überrannt. Zwar haben wir danach etwas den Faden verloren, doch im entscheidenden Moment die Ruhe bewahrt und mit breiter Brust aufgespielt!“ Dabei dachte der Übungsleiter wohl vor allem an den dritten Durchgang, in dem die Gäste bereits mit 21:23 zurücklagen, sich aber dann doch noch aus dieser bedrohlichen Situation befreien konnten. „Wieder auswärts drei Punkte – ich bin tierisch stolz auf die Jungs“, jubelte dann Sagajewski später.

Neben Ole Sagajewski, Artem Tscherwinski und vor allem auch wieder Alexander Decker ragte dieses Mal Stefan Baum heraus, der den krankheitsbedingt angeschlagenen etatmäßigen Libero Jan Radeke ersetzte und diese für ihn ungewohnte Position optimal ausfüllte. Sagajewskis knapper Kommentar zu Baums Leistung: „Chapeau dafür!“ Bei nur einem Absteiger in dieser Saison dürfte der TVB schon jetzt ein beruhigendes Polster haben. J vst