Sportlerwahl 2016 im Landkreis Verden: Die Kandidaten stehen fest

Vorstellung nächste Woche

+ Sie standen bei der Sport & Schau 2016 am 9. Januar als Sportler des Jahres im Landkreis Verden auf dem obersten Podest: Hülsens Fußballerin Monique Bertram, Verdens Leichtathlet Jonas Pannevis sowie die Streetdancer der Gruppe Movesty des TSV Uesen.

Verden - Von Frank von Staden. Das Sportjahr 2016 nähert sich so ganz langsam dem Ende, viele Athleten bereiten sich jetzt auf die Winterpause vor. Alle Höchstleistungen sind zum größten Teil vollbracht, Meisterschaften errungen, Titel erkämpft, Aufstiege gefeiert und längst Vergangenheit. Zeit also für Achimer Kreisblatt/Verdener Aller-Zeitung, sich in Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund (KSB), der diesen Programmpunkt bei der Sport & Schau präsentieren wird, Gedanken um die traditionelle Sportlerwahl im Landkreis Verden zu machen.

Dabei fiel die Auswahl wieder einmal nicht leicht. Am Dienstag steckten die Verantwortlichen die Köpfe zusammen, besprachen eingehend die von den einzelnen Fachschaften im KSB eingegangenen Vorschläge. Letztlich segneten sie diese auch zum großen Teil ab und fügten noch den einen oder anderen Sportler, die ein oder andere Sportlerin sowie auch Mannschaft hinzu, der (die) als würdig befunden wurde, aufgrund der abglieferten Leistung im Jahr 2016 auf der Kandidatenliste zu erscheinen. Gegen Mittag stand diese dann fest.

In der kommenden Woche werden wir nun wie gewohnt alle Kandidaten in Bild und Text etwas näher vorstellen, werden ihre Erfolge in komprimierter Form in unsere Tageszeitung und auch im Internet aufzeigen. Und dann sind wie immer Sie gefragt, liebe Leser. Wer soll Ihrer Meinung nach am 7. Januar 2017 bei der 33. Sport & Schau in der Verdener Niedersachsenhalle die Siegerpodeste erklimmen, soll vor rund 8000 Zuschauern als die „Besten der Besten“ ausgezeichnet werden?

Mit dabei sind natürlich wieder die Fußballer, Handballer, Reiter, Schützen – und dieses Mal auch sehr viele neue Namen, die bisher noch nie in einer unserer Kandidatenlisten aufgetaucht sind. Die junge Oytener Handballerin Franca Jakob zum Beispiel. Oder die Badener Volleyball-Herren, die in der vergangenen Saison für so viel Furore sorgten. Dazu gehört sicher auch Nachwuchsreiterin Joelle Selenkowitsch. Alle aufgeführten Aktiven haben es absolut verdient, auf der Kandidatenliste zu erscheinen. Für jeden Einzelnen wäre es sicherlich der größte sportliche Triumph, wenn Sie mit Ihrer Stimme den bisher errungenen Erfolgen noch ein Sahnehäubchen aufsetzen würden.

Und aus der Vergangenheit wissen Sie ja: Mitmachen lohnt sich immer doppelt. Zum einen ehren Sie durch Ihre Teilnahme die Leistung eines jeden Sportlers im abgelaufenen Jahr, zum anderen werden wieder attraktive Preise unter den Einsendugen und den „Internet-Votern“ ausgelobt. Achten Sie also in der kommenden Woche auf die Sportlerwahl-Seiten, die alles Wissenswerte für Sie parat halten werden.

