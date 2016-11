„Der Sieg gegen Pennigbüttel hat uns nicht euphorisch gemacht“

FC Verden 04 ist Sonntag gegen Hagen/Uthlede nur Außenseiter

+ Patrick Zimmermann

VERDEN - Der Sieg gegen Pennigbüttel, er war sicherlich viel Wert für das Selbstvertrauen. Dennoch kann Verdens Landesliga-Coch Sascha Lindhorst diesen Dreier sehr gut einordnet, sagt vor der anstehenden Heimpartie am Sonntag gegen den Titelmitfavoriten FC Hagen/Uthlede: „Wir wissen, dass wir jetzt auch mal einen Sieg gegen einen Club von oben brauchen, doch euphorisch hat uns der Sieg jetzt nicht gemacht!“

Heißt: Lindhorst weiß, dass sein Team nur krasser Außenseiter ist. Der Übungsleiter lobt dabei vor allem die gefährlichen Diagonalbälle der Hagener. „Kaum eine Mannschaft spielt die in der Landesliga so gut. Da müssen wir schon höllisch aufpassen, diese im Grunde schon im Keim ersticken!“ Was aber jetzt nicht heißt, dass der FC Verden 04 es so machen will wie der TSV Ottersberg, der den derzeitigen Tabellenzweiten am vergangenen Sonntag mit enorm hoher Laufbereitschaft beim 4:3-Erfolg den Nerv zog. „Ganz so hoch wie die Ottersberger werden wir nicht stehen. Wir werden sicher schon früh stören – aber nicht ohne Absicherung“, verrät Lindhorst, der am Sonntag personell wieder aus dem Vollen schöpfen kann. So ist auch Patrick Zimmermann wieder im Kader, nimmt aber erst einmal auf der Bank Platz. J vst